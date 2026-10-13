삼성전자 ‘SSAFY’ 역대 최대 교육생 모집

삼성전자가 인공지능(AI) 분야의 실무형 인재 양성을 위해 ‘삼성청년SW·AI아카데미(SSAFY)’ 교육과정을 개편하고 역대 최대 규모의 교육생 선발에 나선다.



삼성전자는 26일부터 다음 달 9일까지 SSAFY 17기 교육생을 모집한다고 12일 밝혔다.

삼성 청년 SSAFY 16기 입학식. 삼성전자 제공

이번 17기는 역대 최대 규모로 산업 현장의 수요에 맞춰 AI 중심으로 교육과정을 개편했다. 교육생의 진로와 관심 분야에 따라 ‘AI 애플리케이션 트랙’과 ‘피지컬 AI 트랙’으로 교육과정을 구분해 운영한다.



AI 애플리케이션 트랙은 산업 현장에서 활용할 수 있는 AI 서비스와 AI 에이전트 개발에 초점을 맞췄다. 피지컬 AI 트랙은 온디바이스 AI와 로봇 공학 기술을 중심으로 센서 제어 및 하드웨어를 결합한 AI 시스템 구현 역량을 기르는 과정이다.



AI 교육 비중도 대폭 확대했다. 전체 교육시간 1725시간 중 약 70%에 해당하는 1205시간을 AI 관련 학습에 배정했다.



교육과정 설계에는 서울대와 연세대, 카이스트(KAIST) 등 국내 주요 대학 교수진이 참여했다. 교육생에게는 고성능 그래픽처리장치(GPU) 서버와 3D 프린터 등 실습 인프라도 무료로 제공된다.



지원 자격은 29세 이하 미취업 청년 중 대학이나 국내 지정 마이스터고 졸업자와 졸업예정자다. 선발된 교육생은 내년 1월부터 서울·대전·광주·구미·부산 등 전국 5개 캠퍼스에서 1년간 교육을 받는다. 교육비는 전액 무료로 매월 100만원의 교육지원비가 지급된다.



전담 취업 컨설턴트와의 일대일 상담을 비롯해 채용박람회, 삼성 임직원 멘토링, 창업캠프 등을 운영할 예정이다.



삼성전자의 사회적 책임(CSR) 프로그램인 SSAFY는 2018년 12월 첫 교육을 시작한 이후 13기까지 1만1000여명의 수료생을 배출했다. 이 중 9396명이 취업해 약 85%의 취업률을 기록했다. 현재 185개 이상의 기업이 SSAFY 수료생을 대상으로 서류전형 면제나 가산점 부여 등의 혜택을 제공하고 있다.

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