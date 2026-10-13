김동선, 한화M&S 공개매수… 독립경영 속도

김동선(사진) 한화머시너리앤서비스홀딩스(한화 M&S) 미래전략총괄 사장이 한화 M&S 주식 공개매수에 나서며 독립경영에 속도를 낸다. 이번 공개매수가 성공적으로 끝난다면 김 사장은 현재 최대 주주인 한화에너지를 제치고 단숨에 한화 M&S의 1대 주주로 올라서게 된다.

12일 재계에 따르면 김 사장은 이날부터 다음 달 2일까지 22일간 한화M&S 보통주 1606만주를 기존 주주들로부터 공개매수한다. 매수가는 주당 8000원으로 최근 1개월 주당 평균가(약 6300원) 대비 27% 할증된 금액이다. 지난 8일 종가(6080원)와 비교하면 약 32% 비싼 금액이다. 공개매수 물량은 전체 보통주의 약 19%다. 김 사장은 지분 인수를 위해 약 1285억원의 개인 자금을 사용할 예정이다.

계획대로 공개매수에 성공하면 김 사장의 한화 M&S 지배력은 확고해진다. 우선 경영에 직접적인 영향을 주는 지분율이 5.81%에서 24.81%로 증가한다. 현재 최대주주인 한화에너지(23.94%)를 넘어 단일 최대주주가 된다. 또한 김 사장과 특수관계인 합산 지분은 종전 60%에서 79%로 올라간다. 이는 회사 경영에 중대한 결정을 할 때 필요한 ‘주주총회 특별결의 요건’을 충족하는 수준이다. 사실상 김 사장이 회사 경영의 주도권을 쥐게 된 것이다.

김 사장 체제가 안정됨에 따라 한화그룹 승계 속도는 더욱 가팔라질 전망이다. 김승연 회장의 장남인 김동관 한화그룹 수석부회장은 방산·에너지, 차남인 김동원 한화생명 부회장은 금융을 중심으로 이미 안착한 상태다. 형들에 이어 삼남인 김 사장도 독립경영을 펼치면서 한화그룹은 본격적인 3세 승계 준비를 마치게 됐다.

한편, 한화M&S는 지난 8월1일 ㈜한화에서 테크와 라이프 부문이 인적분할 돼 출범한 지주회사다. 한화그룹 승계 구도상 김 사장 몫으로 알려진 기계와 유통 사업체를 모은 곳이다. 한화비전과 한화세미텍, 한화모멘텀, 한화로보틱스 등 테크부문과 한화갤러리아, 한화호텔앤드리조트, 아워홈을 포함한 라이프 부문 회사가 속해 있다.

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