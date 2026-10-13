현대제철, ‘H ONE’ 론칭… 고부가 시장 공략

현대제철은 ‘압연 H형강(RH)’과 ‘용접 H형강(BH)’을 아우르는 통합브랜드 ‘H ONE’을 만들었다고 12일 밝혔다.

현대제철 임직원과 건설사, 구조설계사, 철골제작사, 유통사, 학·협회관계자들이 'H ONE' 브랜드 출시 행사에서 단체 기념 촬영을 하고 있다. 현대제철 제공

현대제철은 지난 7일 경기 성남시 판교테크원에서 주요 고객사와 학·협회 관계자 등이 참석한 가운데 브랜드 출범 행사를 열었다. 인공지능(AI) 데이터센터와 반도체 공장 등 대형 건축물 시장이 확대되면서 다양해진 H형강 규격과 구조 성능 요구에 대응하기 위해 통합브랜드를 마련했다.



반제품을 압연해 일체형으로 생산하는 압연 H형강은 균일한 품질과 안정적인 공급이 강점이다. 후판을 절단·용접해 만드는 용접 H형강은 프로젝트별 특수 설계 조건에 유연하게 대응할 수 있다. 현대제철은 두 제품을 조합해 고객의 설계 효율과 자재 조달 편의성을 높일 방침이다.



현대제철은 현대엔지니어링과 ‘H형강을 활용한 철골모듈러 접합 구조 시스템’도 공동 개발했다. 이 시스템은 공장에서 제작한 상자형 모듈을 현장에서 쌓고 조립할 때 사용하는 접합부 기술이다. 현대제철은 “표준 H형강을 주요 구조재로 적용해 원가 절감과 품질 균일성, 자재 수급 안정성을 높였다”고 말했다.

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