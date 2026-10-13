삼성SDS, 항공운송 물류 사업 확대

삼성SDS가 국내 항공화물 혼재 전문기업 ‘우정항공’을 인수하고 항공운송 물류사업 확대에 나선다. 삼성SDS는 12일 우정항공 지분 100%를 인수하는 주식양수도계약을 체결했다고 밝혔다.

삼성SDS 사옥. 뉴시스

올해 상반기부터 인수 타당성을 검토했고, 연내 인수 절차를 마무리할 계획이다.

우정항공은 여러 화주의 화물을 모아 운송하는 항공화물 혼재 사업을 주력으로 한다. 국적사·주요 외항사와 항공 화물칸(스페이스) 운영 계약을 맺고 안정적인 화물 공간을 갖추고 있다. 인천공항 물류센터와 자체 항공화물 운송 시스템 ‘아이노마드’도 운영 중이다.



삼성SDS는 이번 인수를 통해 한국발 화물뿐 아니라 아시아에서 출발해 인천공항을 경유하는 화물까지 통합 운영하고, 혼재 효율을 높일 방침이다. 우정항공의 상용화주터미널을 활용한 보안검색 서비스도 제공할 수 있어 운송 시간과 비용을 줄일 수 있을 것으로 보고 있다. 아이노마드와 삼성SDS의 디지털 물류 플랫폼 ‘첼로스퀘어’를 연계해 항공운송 운영과 업무 자동화도 강화한다.

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