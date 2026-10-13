[경제 단신] 삼성E&A·가스안전公, 해외시장 공동 공략 외

삼성E&A·가스안전公, 해외시장 공동 공략

삼성E&A가 한국가스안전공사와 함께 해외 노후 플랜트의 안전 진단과 개보수 시장 공략에 나선다. 삼성E&A는 지난 8일 서울 강동구 글로벌엔지니어링센터(GEC)에서 한국가스안전공사와 ‘플랜트 진단 기술 및 해외사업 협력 강화를 위한 업무협약’을 체결했다고 12일 밝혔다. 양사는 플랜트 안전 진단부터 설계·조달·시공(EPC)까지 전 영역에서 협력한다. 구체적으로 설비 사용 적합성과 수명에 대한 제3자 기술 검증, 초음파 검사 등 안전점검 지원 등에서 헙업한다.

하이트진로 ‘기린 이치방’ 국내 생산 시작

하이트진로는 일본 맥주 ‘기린 이치방 시보리’의 국내 라이선스 생산을 시작했다고 8일 밝혔다. 기린 관계사가 아닌 아시아 지역 파트너사가 이 제품을 현지에서 생산하는 것은 처음이다. 국내 생산 제품은 전주공장에서 만드는 캔맥주로 초도 생산 물량은 150만ℓ다. 하이트진로는 “일본 맥주 수요 증가에 대응하고 운송기간을 줄여 신선한 제품을 안정적으로 공급하기 위해 국내 생산을 추진했다”고 말했다.

GS건설, 협력사 80여곳과 상생협력

GS건설은 서울 삼성동 웨스틴 서울 파르나스에서 협력사와의 상생협력 행사인 ‘그랑 파트너스 피에스타 2026’을 개최했다고 12일 밝혔다. 허윤홍 대표 등 경영진과 80여개 협력사 대표가 참석한 이번 행사에선 피지컬 인공지능(AI) 기술의 건설현장 적용 방안을 공유했다. 현장에 도입했거나 적용 예정인 기술을 소개하고 로봇 활용 방안도 논의했다. GS건설은 협력사에 매년 150억원 규모의 무이자 경영지원금을 제공하고 300억원 규모의 상생펀드를 운영하고 있다.

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