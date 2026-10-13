[이코노 브리핑] 카카오뱅크, 비대면 ‘외국인통장’ 개설 외

카카오뱅크, 비대면 ‘외국인통장’ 개설

카카오뱅크가 12일부터 국내 거주 외국인을 위한 종합 금융서비스를 선보인다. 앞으로 외국인 고객도 ‘모임통장’을 개설하고 파킹통장인 ‘세이프박스’에 가입할 수 있다. 외국인통장은 1인당 최대 2개까지 개설할 수 있고, 모바일 외국인 등록증이 있다면 비대면으로 5분 안에 만들 수 있다. 한패스와 제휴해 약 200개국, 50여개 통화로 해외송금 서비스를 제공한다. 다국어 인공지능(AI) 번역을 적용해 모든 화면을 영어·중국어·베트남어로 이용 가능하다.

토스플레이스, 설립 후 첫 대규모 공채

토스의 결제 단말기·포스(POS) 솔루션 공급 자회사 토스플레이스가 법인 설립 이후 처음으로 전 직군 대규모 공개채용을 진행한다고 12일 밝혔다. 31일까지 진행하고 세 자릿수 규모로 인재를 선발한다. 모집 직군은 비즈니스·세일즈(Business & Sales), 마케팅, HR, 프로덕트, 보안, 전략 등 사실상 전 직군을 아우른다. 신입부터 경력까지 누구나 지원할 수 있고 재지원 시 적용되던 6개월 제한도 없다.

금융위, 소액 연체채권 시효 연장 제동

금융회사가 개인의 연체채권을 손실로 인정받아 세제혜택을 받고도 채권 소멸시효를 반복적으로 연장해 추심하던 관행이 금지된다. 금융위원회는 12일 이런 내용의 ‘조건부 대손인정제도’를 시행한다고 밝혔다. 앞으로 금융사는 개인 연체채권의 대손인정을 신청할 때, 소멸시효 완성 예정일에 해당 채권의 시효를 완성하는 조건으로 대손인정을 받을 수 있다.

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