한국도핑방지위원회, 기관 최초 안전보건경영시스템 국제 인증 취득

한국도핑방지위원회(KADA·위원장 양윤준)가 기관 최초로 안전보건경영시스템 국제표준인 ISO 45001 인증을 취득했다고 12일 밝혔다.

ISO 45001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 안전보건경영시스템 표준으로, 사업장 내 위험요인을 체계적으로 파악하고 관리해 산업재해를 예방하는 데 목적이 있다.

(왼쪽부터) 김일환 한국도핑방지위원회(KADA) 사무총장, 황은주 한국경영인증원 대표이사, KADA 운영지원부장. 한국도핑방지위원회 제공

KADA는 인증 취득을 위해 안전보건관리규정을 제정하고 경영 방침을 수립했다. 아울러 업무 과정에서 발생할 수 있는 위험요인을 발굴·개선하고, 재해 유형별 대응 매뉴얼을 마련하는 한편 임직원 대상 안전보건교육과 예방활동도 추진했다.

KADA는 앞으로 정기적인 안전점검과 위험성평가를 통해 위험요인을 관리하고, 임직원의 참여와 소통을 바탕으로 안전관리체계를 지속적으로 개선할 계획이다.

김일환 KADA 사무총장은 “선수의 건강을 보호하고 공정한 스포츠 환경을 조성하는 기관으로서 임직원의 안전과 건강을 지키는 것도 중요한 책임”이라며 “이번 인증을 계기로 형식적인 제도 운영에 그치지 않고 예방과 실천을 중심으로 안전한 일터를 만들어 나가겠다”고 말했다.

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