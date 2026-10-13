‘소문쪽지’ ‘가름문항’… 울산 학생들, 유행어·줄임말·외래어에 우리말 새 옷

‘소문쪽지’와 ‘길벗쉼터’, ‘발길줍기’, ‘가름문항’은 무슨 뜻일까. 각각 ‘지라시’와 ‘게스트하우스’, ‘줍깅’, ‘킬러문항’을 우리말로 순화한 것이다.



온라인과 일상에서 흔히 쓰이는 유행어와 줄임말, 외래어가 학생들 손을 거쳐 우리말로 새롭게 태어나고 있다. 울산시교육청은 지역 초·중·고교생을 대상으로 매년 봄·가을 두 차례 ‘우리말 다시쓰기’ 공모전을 열어 일상에서 무분별하게 사용되는 외국어·외래어, 유행어·줄임말, 일본어투 표현 등을 우리말로 다듬고 있다고 12일 밝혔다.



올해 가을 공모전은 23일까지 진행된다. 대상 단어는 골든타임, 나와바리, 드레스코드, 무빙워크, 빌드업, 쇼맨십, 웹브라우저, 컬래버, 팔로잉, 팔로어 10개다. 공모전은 울산시교육청이 제시한 단어를 학생들이 우리말로 바꿔 제안하는 방식이다. ‘골든타임’을 ‘으뜸시간대’로 바꾸는 식이다.



시교육청이 각 학교에 온라인 참여 주소를 보내면 학생들이 접속해 자신이 생각한 우리말 표현을 제출한다. 우수작에는 으뜸상·버금상·딸림상을 수여하고 5000∼2만원 상당의 문화상품권을 지급한다. 공모전은 세종대왕 탄신일(5월15일)과 한글날(10월9일)에 맞춰 2021년부터 매년 5월과 10월 열리고 있다. 2024년까지 중·고교생을 대상으로 했으나 지난해부터 초등학생까지 참여 대상을 확대했다. 학생들의 관심도 크게 늘었다. 첫해 300여명에 불과했던 참가자는 지난해 상·하반기 합쳐 7382명으로 증가했다. 올해 상반기까지 모두 10차례 열린 공모전을 통해 다듬어진 단어도 100여개에 달한다.

학생들의 톡톡 튀는 아이디어도 눈길을 끈다. 휴대전화 뒤에 붙이는 ‘그립톡’은 ‘손맛고리’와 ‘가락걸이’로 바뀌었다. 기계나 사람을 쉬지 않고 일하게 한다는 의미로 쓰이는 ‘풀가동’은 ‘온힘돌림’과 ‘온힘쏟기’로 다듬었다. ‘트리거’는 ‘자극불씨’, ‘슈퍼루키’는 ‘으뜸새내기’가 됐다. ‘딥페이크’는 ‘인공지능합성’, ‘워라밸’은 ‘일 삶 동행’, ‘치팅데이’는 ‘먹음 날’로 각각 바꿨다. ‘단톡방’은 ‘모둠수다방’, ‘팝업창’은 ‘띄움창’, ‘텐션’은 ‘기분지수’로 다듬었다.



학생들이 만든 표현은 공모전에서 끝나지 않는다. 학교와 공공기관에도 학생들이 다듬은 단어를 보내 공문서와 보도자료에 쓰거나 정책 이름을 지을 때 사용할 수 있도록 하고 있다.



시교육청 관계자는 “무심코 써왔던 표현들을 학생 스스로 우리말로 바꾸는 과정에서 학생들이 많은 흥미를 보이고 있다”면서 “학생 스스로 생활 속에서 바른말을 사용하는 문화를 조성하는 데 앞장서겠다”고 말했다.



울산시교육청의 한글 사랑은 전국에서도 인정받고 있다. 문화체육관광부의 올해 2분기(4~6월) 외국어 사용 실태 점검에서 외국어 사용 지적이 단 한 건도 없는 등 전국 시·도교육청 가운데 가장 외국어 사용도가 낮은 것으로 나타났다.

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