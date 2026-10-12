또 고속도로 공사 구간서 연쇄 추돌사고…2명 사망·11명 부상

전북 지역 고속도로 터널 공사로 서행하던 차량 5대가 연쇄 추돌해 2명이 숨지고 10여명이 다쳤다. 앞서 지난달에도 완주와 군산 고속도로 구간에서도 도로 작업 차량을 추돌하는 사고가 나 11명이 부상했다. 공사 구간의 더 철저한 안전시설 관리와 운전자들의 전방 주시·감속 운행을 강화해야 한다는 지적이 나오지만, 비슷한 사고가 반복되고 있다.

12일 낮 12시 55분쯤 전북 장수군 대전통영고속도로 하행선 장수분기점(JC)에서 서상나들목(IC) 방향으로 3㎞가량 떨어진 지점에서 스포츠유틸리티차량(SUV)과 SM6 승용차 등 차량 5대가 잇따라 추돌하는 사고가 나자 119가 출동해 구조하고 있다. 전북도소방본부 제공

12일 전북도소방본부 등에 따르면 이날 낮 12시 55분쯤 장수군 대전통영고속도로 하행선 장수분기점(JC)에서 서상나들목(IC) 방향으로 3㎞가량 떨어진 지점에서 스포츠유틸리티차량(SUV)과 SM6 승용차 등 차량 5대가 잇따라 추돌했다.

이 사고로 SM6 승용차에 타고 있던 70대 남성과 60대 남성 등 2명이 숨졌다. 70대 남성은 구조 과정에서 심정지 상태가 돼 병원으로 옮겨졌으나, 사망 판정을 받았다. 다른 60대 남성은 구급대 도착 전 사고 충격으로 이미 숨진 것으로 전해졌다. 이 차량에 동승한 50∼70대 3명이 호흡곤란과 흉통, 골절, 의식장애 등 중상을 입고 전북대병원과 예수병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.

또 렉스턴과 토레스, 맥스크루, 그랜저 등 차량 운전자와 동승자 등 10명이 목과 허리, 가슴, 어깨 등에 경상을 입어 일부는 병원으로 옮겨졌다. 부상자들은 80대 1명을 제외하고 모두 60대로 파악됐다.

사고는 터널 공사로 차량들이 서행하던 중 뒤따르던 SUV가 앞서가던 차량을 들이받으면서 발생한 것으로 파악됐다. 충격으로 차량들이 밀리면서 다른 차량까지 잇따라 부딪힌 것으로 전해졌다. 경찰과 소방 당국은 사고 수습을 위해 해당 구간 1차로를 1시간30여분 동안 통제했으며, 현재는 통행이 재개됐다. 경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

앞서 지난달 11일 오전 10시11분쯤에는 완주군 순천∼완주고속도로 상행선 용암4터널 안에서 화물차가 터널 공사 중이던 고소작업차를 들이받아 작업자 6명과 화물차 운전자 등 모두 9명이 중경상을 입었다. 당시 화물차에는 수산화나트륨 약 2만ℓ가 실려 있었지만, 다행히 누출은 발생하지 않았다.

지난 9월 21일 오전 9시 14분쯤 전북 완주군 상관면 순천∼완주고속도로 하행선 용암3터널 안에서 25t 트레일러 화물차가 앞서 2차로에 정차해 있던 25t 탱크로리를 들이받은 뒤 멈춰서 있다. 전북도소방본부 제공

같은 달 8일 오전 10시39분쯤에도 군산시 성산면 여방리 서해안고속도로 하행선 145㎞ 지점에서 16t 화물차가 갓길에 정차해 있던 8t 도로 작업 차량을 추돌해 작업 차량과 화물차 운전자 등 40대 남성 2명이 다쳐 병원으로 이송됐다.

사고가 잇따른 구간들은 공사로 차량 흐름이 느려지거나 도로 작업 차량이 운행 차로 또는 갓길에 있는 상황에서 추돌이 발생했다는 공통점이 있다. 특히 터널 안팎은 시야 확보가 어렵고 차량 흐름이 급격히 바뀔 수 있어 전방 주시와 안전거리 확보가 중요하다.

운전자는 공사 안내 표지와 전방 교통 상황을 살피고 충분히 감속해야 하며, 앞차와 안전거리를 확보해야 한다. 작업 차량이나 안전시설물을 발견했을 때는 급제동이나 무리한 차로 변경을 피해야 한다.

도로 작업 현장에서도 작업 차량 후방의 안전표지와 경고등을 적절히 설치하고 작업자 보호조치가 제대로 이뤄지는지 점검해야 한다는 지적이다. 반복되는 고속도로 공사 구간 사고를 줄이려면 운전자 주의뿐 아니라 사고 위험이 큰 구간을 중심으로 작업 방식과 안전시설을 점검하는 등 관계 기관의 예방 조치도 강화해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지