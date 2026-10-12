윤호중 “임은정 언행 부적절…‘직위 이용 정치 행동’ 여부 감찰 지시”

윤호중 행정안전부 장관이 중대범죄수사청에 감찰을 지시한 임은정 광주지방중수청장의 최근 행보를 “부적절한 언행”이라고 지적하며 “직위를 이용한 정치 행동은 아닐지 감찰하라는 지시”라고 밝혔다.

윤호중 행정안전부 장관이 12일 정부세종청사에서 임은정 광주지방중대범죄수사청장에 대한 감찰 지시와 관련해 취재진 질문에 답하고 있다. 세종=연합뉴스

윤 장관은 12일 오후 정부세종청사에서 기자들을 만나 “임 청장의 최근 언행에 대해서 중수청에 감찰을 지시했고, 지금 공문을 시행하고 나오는 길”이라며 “중수청의 고위 간부로서 적절치 않은 행위, 이른바 내부 고발자로서 과거 검찰에서 했던 행동과 전혀 무관한 지방중수청 청장으로서 품위에 걸맞지 않은 행동으로 보여져 감찰을 지시하게 된 것”이라고 말했다.

윤 장관은 또 “대통령의 인사권, 헌법과 법률에 의해 진행되고 있는 절차에 대해 개인적인 의견을 제시하는 것은 자유로운 일이지만 그것이 광주지방중수청장이라는 직위를 이용한 영향력을 행사하려고 하는 것은 아닌지, 중수청 간부로서의 직무와 관련돼 있는 의견이 아닌 평소에 가지고 있었던 의견을 이야기하는 것”이라고 설명했다. 이어 임 청장에 대해 “외압으로부터 굴하지 않고 정의롭게 수사권을 행사할 수 있는 분이 아닐까 기대했다”면서 “그런데 약간 좀 실망을 시키고 있다”고 했다. 중수청 감찰관이 공석이란 질문엔 “중수청 감찰 담당관은 임명돼 있고, 담당관이 감찰관 직무를 대행할 수 있다”고 답했다.

윤 장관은 이날 오전 출근길에도 기자들을 만나 “직위를 이용한 정치 행동은 아닐지 감찰하라는 지시”라면서 “검찰에서 관행적으로 해 오던 잘못된 일들, 정치 개입이라든가 집단행동, 파벌을 만든다든가 직무와 관련 없는 정치 행위를 하지 말라는 뜻”이라고 강조했다. 윤 장관은 이어 “(중수청) 감찰관이 공석이지만 감찰 부서가 없는 것은 아니다”며 “중수청에서 감찰 업무를 어떻게 수행할지 결정할 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지