부산지방보훈청 개청 이후 첫 여성 청장 부임

부산지방보훈청 개청 이래 첫 여성 청장이 부임했다.

부산지방보훈청은 12일 박경미 신임 청장이 충혼탑 참배를 시작으로 공식 업무에 들어갔다고 밝혔다.

박경미 신임 부산보훈청장이 12일 부산 중구 중앙공원 충혼탑에 참배하고 있다. 부산지방보훈청 제공

1991년 국가보훈처(현 국가보훈부)에서 공직생활을 시작한 박 청장은 기념사업과장, 국제협력담당관, 보훈의료정책과장, 복지서비스과장 등을 역임하며 보훈정책과 복지 분야의 전문성을 쌓았다. 이후 일반직 고위공무원으로 임용돼 이날 제44대 부산지방보훈청장에 취임했다.

박 청장은 “부산지방보훈청 개청 이래 최초의 여성 청장이라는 사실에 자부심과 함께 깊은 책임감을 느낀다”며 “국가를 위해 희생하고 헌신한 국가유공자와 보훈가족들이 편안한 생활을 영위할 수 있도록 세심하게 살피겠다”고 소감을 밝혔다.

그는 “부산시민들이 일상에서 보훈을 체험하고 동참할 수 있는 다양한 장을 마련해 보훈문화 체감도를 높이겠다”며 “특별한 희생에 대해서는 특별한 보상으로 예우할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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