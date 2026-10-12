인천공항서 싸이·비비 공연… 스카이 페스티벌 연다

“인천공항에서 싸이 공연을 즐기세요.”

인천국제공항공사는 11월 7일부터 이틀간 인천공항 인근 인스파이어 아레나에서 ‘2026 인천공항 스카이 페스티벌’을 개최한다고 12일 밝혔다.

올해 21회째를 맞는 스카이 페스티벌은 전 세계 유일의 공항 복합문화 축제다. 올해는‘인천공항에서 시작되는 K-바이브’​를 주제로 K-팝을 비롯한 다양한 K-컬처를 직접 경험하고 즐길 수 있는 글로벌 문화축제로 진행된다.

특히 올해는 한국관광공사, 인천관광공사, 국가유산진흥원 등 한국 문화와 관광을 대표하는 브랜드들이 함께 참여​해 K-콘텐츠를 직접 체험할 수 있도록 다채로운 프로그램을 제공할 예정이다.

K-팝 공연에는 국내외에서 많은 사랑을 받는 정상급 아티스트들이 출연해 국적과 세대, 장르를 아우르는 강렬한 퍼포먼스와 감성적인 라이브로 풍성한 무대를 장식한다.

첫째 날인 11월 7일에는 에픽하이, 비비, 티엔엑스, 킥플립, 하입프린세스가 축제의 막을 올린다. 둘째 날인 11월 8일에는 싸이, 자이언티, 김나영, 포레스텔라, 싸이커스, 하츠웨이브, 아워벌스데이가 축제의 열기를 고조시킬 예정이다.

K-팝 공연이 진행되는 인스파이어 아레나 인근에는 300석 규모의 생중계 관람석이 마련돼 공연장 외부에서 자유롭게 공연을 관람할 수 있다.

또 인스파이어 볼룸은 누구나 즐길 수 있는 K-콘텐츠 체험 공간으로 탈바꿈한다. 약 20개의 부스에서 K-관광, K-팝, K-드라마, K-패션, K-뷰티, K-푸드 등 다양한 테마의 K-컬처 체험을 제공하며 방문객들에게 즐거움을 선사할 예정이다.

인천공항공사는 이번 ‘스카이 페스티벌’ 개최를 통해 인천공항이 단순한 출입국의 공간을 넘어 한국을 찾는 국내외 관광객들이 K-컬처를 만나는 글로벌 문화 플랫폼으로 거듭나기를 기대하고 있다.

K-팝 공연을 제외한 모든 부대행사는 별도의 예매 없이 참여할 수 있다. K-팝 공연 입장권은 12일 오후7시부터 온라인 예매 사이트 NOL티켓을 통해 예매할 수 있다. 스카이 페스티벌 관련 자세한 사항은 축제 공식 홈페이지나 인천공항 공식 인스타그램을 통해 확인 가능하다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “인천공항 스카이 페스티벌은 매년 2만 명 이상의 국내외 방문객이 찾는 글로벌 문화 축제로, 올해도 한국 문화의 다양한 매력을 전 세계에 알리는 기회의 장이 될 것으로 기대한다”며 “인천공항에서 시작된 K-바이브로 방한 관광객들에게 새로운 경험을 선사하며, 인천 지역 관광 활성화까지 이어질 수 있도록 관계 기관과의 협력을 강화해 나가겠다”​고 밝혔다.

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