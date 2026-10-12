창업가 육성부터 환경보호 활동 지원까지…청년 아이디어 키우는 기업들

기업들이 청년 창업가 육성과 환경보호 활동 지원 등 다양한 사회공헌 프로그램을 통해 청년들의 역량 강화와 사회 참여를 돕고 있다.

KT&G, 청년창업 지원 프로그램 '상상스타트업캠프' 성과공유회 단체 사진. KT&G 제공

12일 업계에 따르면 KT&G는 청년 창업가 육성 프로그램인 ‘상상스타트업캠프’ 10기 성과공유회를 지난 8일 서울 성수동 KT&G 상상플래닛에서 개최했다.

이번 행사에는 지난 6월 선발된 10개 팀이 참여했다. 이들은 약 4개월간 전문가 멘토링과 역량 교육을 거쳐 발전시킨 사업 모델과 성과를 발표했다. 벤처투자자들에게 사업 계획과 성장 가능성을 소개하고 투자 유치 기회를 모색했으며, 우수팀 3곳에는 투자 전문가의 일대일 맞춤형 투자유치 전략 자문이 제공됐다.

2017년 시작된 상상스타트업캠프는 지금까지 10개 기수에서 총 192개 팀을 배출했다. 프로그램 운영 기간 기준 누적 매출은 314억원, 누적 투자유치 실적은 131억원이다. 올해 출범 10주년을 맞은 KT&G는 그동안의 성과를 돌아보고 향후 청년 창업 지원 방향도 논의했다.

청년들의 아이디어에 기업의 전문성을 더해 환경 문제 해결을 지원하는 사례도 있다. 깨끗한나라는 서울시자원봉사센터 청년기획봉사단 ‘프로젝트 환생’과 약 5개월간 협업하며 자원순환 체험 프로그램 개발을 지원했다.

깨끗한나라 임직원과 서울시자원봉사센터 청년기획봉사단 ‘프로젝트 환생’ 참여자들이 지난 5개월간 자원순환 활동을 함께 진행했다. 깨끗한나라

지난 5월 시작된 프로젝트에서 청년들은 폐장난감 분해와 플라스틱 선별 등 새활용 봉사활동을 진행했다. 깨끗한나라 AX팀은 코딩 경험이 없는 청년들을 대상으로 인공지능(AI)·코딩 멘토링을 제공하고, 분리배출한 자원의 양에 따른 수자원 절약량과 탄소 저감 추정치를 확인할 수 있는 ‘H₂OC 계산기’ 개발을 지원했다.

PS사업부는 종이자원의 수거·선별부터 원료화까지 재활용 과정을 소개했다. 청년들은 이를 바탕으로 자원순환 아이디어를 구체화하고 시민들이 직접 참여할 수 있는 체험 프로그램으로 발전시켰다.

프로젝트 환생은 지난 9월 서울 광나루한강공원에서 열린 ‘우리동네 한강공원 가꾸기: GREEN 한강’ 행사에서 자원순환 체험 프로그램을 운영했다. 시민 189명이 참여했으며, 올바른 분리배출 실천 기여도는 5점 만점에 4.79점, H₂OC 계산기 만족도는 4.7점을 기록했다. 프로젝트 기간 계산기에 입력된 데이터는 총 321건으로, 이를 바탕으로 산출한 탄소 저감 추정치는 121.3㎏이다.

앞서 아모레퍼시픽은 지난 6월 청년 환경 단체와 함께 플라스틱 수거 활동을 펼쳤다. 플라스틱 절감 캠페인 ‘Less Plastic, We Are Fantastic’의 일환으로 진행한 ‘판타스틱크루 시즌2’에는 섬즈업, 쓰레커, 고고다이브, 플로빙코리아, SSJ클럽, 클린하이커스 등 6개 크루를 포함해 360여명의 청년이 참여했다.

지난 6월 발대식 이후 약 두 달간 진행된 활동에서 참가자들은 무인도와 산, 도심 공원 등 전국 각지에서 쓰레기 3306㎏을 수거했다. 이 가운데 플라스틱은 1097㎏으로, 500㎖ 생수병 약 7만개에 해당하는 양이다.

참여 크루들은 플라스틱 수거 활동과 환경 문제를 다룬 콘텐츠를 사회관계망서비스(SNS)에 공유했다. 관련 콘텐츠의 누적 노출은 약 5만회로 집계됐다. 이번 프로그램은 아모레퍼시픽 임직원 매칭기프트로 조성한 기부금 5000만원을 재원으로 국제 비영리 자연보전기관 세계자연기금(WWF)과 함께 운영됐다.

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