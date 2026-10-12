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정동영 “한·미 동맹 이상 없어…경질해야 할 건 색깔론”

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조채원 기자 chaelog@segye.com

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정동영 통일부 장관은 12일 최근 한·미 정보공유 제한 논란 등으로 불거진 동맹 균열론에 대해 “한·미 동맹은 이상이 없다”고 선을 그었다.

정동영 통일부 장관이 12일 서울 종로구 정부서울청사로 출근하고 있다. 뉴시스
정동영 통일부 장관이 12일 서울 종로구 정부서울청사로 출근하고 있다. 뉴시스

정 장관은 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 언론간담회에서 “동맹은 가치를 공유하지만 이해관계는 상충할 때도 있다”며 “의견이 달라도 충분히 소통하는 것이 동맹”이라고 말했다. 그는 “미국과 동맹 관계에 있는 나라 중 지금 안보·통상 관계로 미국과 줄다리기를 하지 않는 나라가 없다”며 “동맹들도 각자의 국익과 자율성을 위해 줄다리기를 하고 있고 우리도 마찬가지”라고 설명했다. 지난달 한·미 정상회담에 대해서는 “30년 후 기록물이 공개되면 알 수 있겠지만, 역대 정상회담 중 대한민국의 국익과 자율성 측면에서 이정표가 될 만한 회담이었다”고 평가했다.

 

정 장관은 자신의 구성 우라늄 농축시설 언급을 이유로 북한 핵시설 관련 정보공유를 제한한 것을 두고는 “오해”이자 “미국이 틀렸다”고 지적했다. 통일부 장관이 미국의 공유 정보를 누설했다는 주장은 사실과 다를 뿐 아니라 발언의 경위를 미국 당국자와 주미 한국대사에게 충분히 전달했다는 입장이다. 미국의 불신을 이유로 자신과 이종석 국가정보원장의 경질을 요구하는 야권 주장에 대해서는 “2026년에 경질해야 할 것은 색깔론이며, 편향된 동맹관”이라며 “평화공존을 제도화해 제 2·3의 지뢰폭발 사고가 재발하지 않도록 해야 할 것”이라고 강조했다.


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