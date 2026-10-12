"환승 대기시간 시내 여행해요"… 인천공항, 환승객에 관광비 100달러 할인

“인천공항에서 환승하고 인천 환승투어 100달러 할인 받으세요.”

인천국제공항공사가 환승객을 대상으로 인천지역 관광 활성화 프로모션을 시행한다.

인천공항 환승객 모습.

인천국제공항공사는 환승객 대상 인천 환승투어 코스 100달러 할인제공 등 ‘환승객 연계 지역관광 활성화 프로모션’을 시행해 인천공항과 인천지역 관광산업 간 상호연계를 강화할 계획이라고 12일 밝혔다.

이달부터 시작된 이 프로모션은 12월 31일까지 약 3개월간 인천공항 환승객을 대상으로 진행한다.

인천공항 환승객이 인천지역 환승투어 프로그램에 참여할 경우 인당 100달러 할인 혜택을 제공한다.

이용을 원하는 경우 인천공항 환승투어 홈페이지(https://www.k-stopover.com) 에서 ‘셀프 가이드 인천 투어코스’를 선택한 후 인천공항 환승 항공권을 증빙하면 정상가 대비 100달러 할인된 가격으로 이용할 수 있다. 또 투어 이용객에게는 교통카드 및 결제카드로 사용할 수 있는 1만원 상당의 와우패스(외국인 대상 선불 충전식 카드)도 제공한다.

인천공항 제2터미널 전경.

인천공항공사는 올해 상반기 환승객 증가율이 18.1%로 전체 국제선 여객 증가율 6.3%의 약 3배를 기록하는 등 최근 환승객 중심의 여객 증가가 상승추세인 점을 감안해 이와 같은 환승객 증가세를 연말까지 이어가고 환승객의 지역 체류와 재방문·재환승을 유도하기 위해 이번 프로모션을 기획했다.

특히 이번 프로모션은 인천공항공사가 인천공항과 지역 관광산업의 상생발전을 강화하기 위해 지난 2023년 지역 관광산업 주요기관과 체결한 ‘인천 국제허브 연계관광 활성화 업무협약’의 일환으로, 인천관광공사, 한국관광공사 등 관계기관과 협업을 바탕으로 진행한다.

인천국제공항공사와 인천관광공사가 프로모션 비용을 공동 분담하며, 한국관광공사는 외국인 관광객을 대상으로 해외 홍보를 지원한다.

인천공항공사는 이번 프로모션을 통해 인천공항의 환승 매력도를 높여 향후 재방문을 유도하고 증가한 환승객이 지역 관광산업 활성화로 이어지는 선순환 구조를 창출함으로써 인천공항과 지역사회의 상생발전 기반이 한층 더 강화될 것으로 기대하고 있다.

인천공항 환승객 프로모션 안내 포스터.

이와 함께 인천공항공사는 10월 넷째 주부터 12월까지 글로벌 온라인 여행사(OTA)인 트립닷컴 및 항공사와 협력해 △환승 항공권 할인 판매 △인천공항 라운지 무료 이용권 제공 등의 추가 프로모션을 진행함으로써 인천공항의 환승객 증대 기반을 지속 강화해 나갈 계획이다.

해당 기간 트립닷컴 이벤트 페이지를 통해 인천공항 경유 중국·일본·유럽 행 환승 항공권을 기본 10%~20% 할인 판매하며, 인터라인 항공권의 경우 최대 약 50% 할인을 통해 항공사 간 노선 협력을 유도하고 여객 편의를 높일 계획이다.

또 인천공항 체류시간이 24시간 이내인 환승객을 대상으로 공항 내 라운지 무료 이용 쿠폰 약 2400매를 선착순으로 제공한다.

이 중 500매는 ‘인천공항 면세점’ 앱 전용으로 발급될 예정이며, 해당 앱을 이용하면 면세품 구매, 식음매장 예약 및 주문 등 인천공항 상업 서비스를 원스톱으로 이용할 수 있어 편리하다.

이상용 인천국제공항공사 신사업본부장은 “이번 프로모션을 통해 인천공항의 환승 경쟁력을 강화하고 지역 관광산업 활성화에도 기여하게 될 것으로 기대한다”며 “국내 관광과 연계한 다양한 환승객 프로모션을 시행함으로써 정부의 외국인 관광객 3000만명 달성 목표를 적극 지원해 나가겠다”고 말했다.

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