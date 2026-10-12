MS워드 줄고 클로드·챗GPT 늘고…채용공고 속 AI 도구 키워드 170% 증가

기업 채용공고에서 MS워드나 포토샵 같은 기존 소프트웨어 자격 요건은 감소하는 반면 생성형 인공지능(AI) 도구 활용 능력 요구는 늘고 있는 것으로 나타났다.

잡코리아의 올해 3분기 채용공고 분석 결과. 잡코리아 제공

12일 잡코리아가 올해 3분기 채용공고를 분석한 결과 클로드·챗GPT·제미나이 등 AI 툴 관련 키워드가 들어간 공고는 지난해 동기 대비 170% 증가한 것으로 나타났다.

이는 채용공고에 AI 등 포괄적인 단어를 언급하는 수준을 넘어 실무에 활용할 수 있는 특정 도구를 구체적으로 명시하는 기업이 늘어난 것으로 풀이된다.

AI 툴 중에서는 클로드라는 단어가 포함된 공고가 지난해 같은 기간보다 770% 늘어 가장 높은 증가세를 보였다. 이어 제미나이(500%), 챗GPT(165%), 코파일럿(96%), 미드저니(46%) 순으로 뒤를 이었다.

특히 특정 AI 도구를 명시한 전체 채용공고 중 클로드가 언급된 비중은 지난해 17%에서 올해 55%로 3배 이상 상승했다.

AI 활용 방식에 대한 기업들의 요구사항도 구체화되고 있다. 생성형 AI, 프롬프트 엔지니어링, AI 에이전트, 바이브코딩 등 AI 활용 방식과 관련된 키워드 공고는 전년 동기 대비 235% 급증했다.

그러나 일부 전통적인 소프트웨어 스펙 요구는 감소했다. 지난해 3분기와 비교해 MS워드는 16%, 컴퓨터 활용능력은 10%, 포토샵은 9%로 각각 줄었으며 엑셀만 10% 오른 것으로 조사됐다.

또한 특정 우대전공을 명시한 채용공고 비중은 2021년 3분기 13.1%에서 올해 6.5%로 하락했다.

잡코리아 관계자는 “생성형 AI가 업무 현장의 일상적인 도구로 자리 잡으면서 기업들이 AI를 아는 인재를 넘어 구체적인 AI 툴을 실무에 활용할 수 있는 인재를 찾고 있다”고 말했다.

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