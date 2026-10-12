MS워드 줄고 클로드·챗GPT 늘고…채용공고 속 AI 도구 키워드 170% 증가

기업 채용공고에서 MS워드나 포토샵 같은 기존 소프트웨어 자격 요건은 감소하는 반면 생성형 인공지능(AI) 도구 활용 능력 요구는 늘고 있는 것으로 나타났다.
12일 잡코리아가 올해 3분기 채용공고를 분석한 결과 클로드·챗GPT·제미나이 등 AI 툴 관련 키워드가 들어간 공고는 지난해 동기 대비 170% 증가한 것으로 나타났다.
이는 채용공고에 AI 등 포괄적인 단어를 언급하는 수준을 넘어 실무에 활용할 수 있는 특정 도구를 구체적으로 명시하는 기업이 늘어난 것으로 풀이된다.
AI 툴 중에서는 클로드라는 단어가 포함된 공고가 지난해 같은 기간보다 770% 늘어 가장 높은 증가세를 보였다. 이어 제미나이(500%), 챗GPT(165%), 코파일럿(96%), 미드저니(46%) 순으로 뒤를 이었다.
특히 특정 AI 도구를 명시한 전체 채용공고 중 클로드가 언급된 비중은 지난해 17%에서 올해 55%로 3배 이상 상승했다.
AI 활용 방식에 대한 기업들의 요구사항도 구체화되고 있다. 생성형 AI, 프롬프트 엔지니어링, AI 에이전트, 바이브코딩 등 AI 활용 방식과 관련된 키워드 공고는 전년 동기 대비 235% 급증했다.
그러나 일부 전통적인 소프트웨어 스펙 요구는 감소했다. 지난해 3분기와 비교해 MS워드는 16%, 컴퓨터 활용능력은 10%, 포토샵은 9%로 각각 줄었으며 엑셀만 10% 오른 것으로 조사됐다.
또한 특정 우대전공을 명시한 채용공고 비중은 2021년 3분기 13.1%에서 올해 6.5%로 하락했다.
잡코리아 관계자는 “생성형 AI가 업무 현장의 일상적인 도구로 자리 잡으면서 기업들이 AI를 아는 인재를 넘어 구체적인 AI 툴을 실무에 활용할 수 있는 인재를 찾고 있다”고 말했다.
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