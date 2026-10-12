경찰청장 대행, 한동훈 자녀 허위 스펙 의혹에 “전면재수사 배제하지 않겠다”

김종철 경찰청장 직무대행이 무소속 한동훈 의원 자녀의 허위 스펙 의혹에 대해 “전면재수사 가능성을 배제하지 않겠다”고 밝혔다. 경찰은 한 의원 자녀의 하위 스펙 의혹을 1년8개월 넘게 수사하면서 고발인 조사만을 진행한 것으로 나타났다.

김 직무대행은 12일 국회 행정안전위원회 경찰청 국정감사에서 한 의원 자녀의 허위 스펙 수사 관련 더불어민주당 윤건영 의원의 전면재수사 요구에 “새로운 사실관계가 드러나면 전면재수사 가능성을 배제하지 않겠다”며 “검토하겠다”고 말했다.

김종철 경찰청장 직무대행이 12일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 국회 행정안전위원회 경찰청 대상 국정감사에서 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

윤 의원은 관련 경찰 수사가 진행된 1년8개월 동안 고발인 2명에 대해서는 6차례, 피고발인에 대해서는 한차례 서면조사만 이뤄진 점을 지적하면서 압수수색 영장은 한번도 신청되지 않았다고 꼬집었다.

김 직무대행은 이 같은 지적에 대해 “일상적이지 않다”며 “예단이 조심스럽지만 적극적인 수사 노력이 필요하지 않았나”라고 인정했다. 윤 의원은 “김혜경 여사 수사는 출석 조사를 했고 압수수색도 131건 했다”며 “한동훈 딸은 1건의 영장도 없고 참고인 조사도 없었다”고 했다.

야당은 한 의원 자녀 의혹에 대한 공세를 키워나갔다. 조국혁신당 정춘생 의원은 “조국 전 장관 자녀 수사는 압수수색을 90번, 소환조사도 했는데 (한 의원 자녀의 경우) 압수수색 0건, 소환 0건이 말이 되나”라며 “검찰 출신이 아니었으면 결과가 똑같았을까”라고 목소리를 높였다. 김 직무대행은 “일반적 수사접근 방법은 아니라고 생각한다”며 “잘못이 있는지 살펴보겠다. 국민 우려 없도록 사실을 바탕으로 엄정하게 수사하겠다”고 답했다.

한 의원의 자녀는 2022년 5월 논문 대필과 허위 스펙 의혹 등으로 고발됐다. 하지만 경찰은 2023년 12월 업무방해 혐의에 대해서는 혐의 없음, 저작권법 위반 혐의에 대해서는 공소권 없음으로 불송치 했다.

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