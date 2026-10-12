‘런던올림픽 2관왕’ 기보배, 활·일기장 등 국민체육진흥공단 국립스포츠박물관 기증

2012 런던올림픽 여자 개인·단체전 금메달을 이끈 전 양궁 국가대표 기보배가 당시 사용한 활과 화살, 경기 전 마음을 다잡았던 일기장 등을 국립스포츠박물관에 기증했다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO·이사장 하형주)은 기보배 광주여대 스포츠재활학과 교수가 국립스포츠박물관의 ‘스포츠 스타 기증 릴레이’에 참여해 런던올림픽 관련 유물을 전달했다고 12일 밝혔다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO·이사장 하형주)은 기보배 광주여대 스포츠재활학과 교수가 국립스포츠박물관의 ‘스포츠 스타 기증 릴레이’에 참여해 런던올림픽 관련 유물을 전달했다고 12일 밝혔다. 국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO·이사장 하형주)은 기보배 광주여대 스포츠재활학과 교수가 국립스포츠박물관의 ‘스포츠 스타 기증 릴레이’에 참여해 런던올림픽 관련 유물을 전달했다고 12일 밝혔다. 국민체육진흥공단 제공

기보배는 런던올림픽에서 여자 개인전과 단체전을 석권하며 2관왕에 올랐다. 2016 리우데자네이루올림픽에서도 여자 단체전 금메달과 개인전 동메달을 획득해 세계 정상급 기량을 입증했다.

이번에 기증한 유물은 런던올림픽에서 직접 사용한 활과 화살, 화살통을 비롯해 대회를 앞두고 심리적 부담을 다스리는 데 활용한 일기장과 루틴 카드 등이다. 경기 장비뿐 아니라 중요한 무대를 준비하며 마음을 관리했던 기록까지 포함돼 선수의 경기력과 훈련 과정을 살펴볼 수 있는 자료로 의미가 있다.

기보배는 개인적으로 보관해 온 유물을 전문 기관에 맡기기로 한 배경도 설명했다. 그는 “소중히 간직해 온 유물들이지만 화살통 가죽이 갈라지는 등 세월의 흔적이 남는 것을 보고 전문적인 보존 관리가 더 의미 있다고 판단했다”며 “박물관을 찾는 많은 분이 직접 보시며 선수들의 땀과 눈물이 역사로 기억되길 바란다”고 말했다.

국립스포츠박물관은 스포츠 스타들의 기증을 통해 경기 기록을 넘어 선수들의 도전과 성취를 보여주는 자료를 확보하고 있다. 하형주(유도), 김준호(펜싱), 한현숙(핸드볼) 등도 기증 릴레이에 참여했다. 관련 내용은 국립스포츠박물관 공식 유튜브와 인스타그램 채널에서 확인할 수 있다.

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