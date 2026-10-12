與, ‘공공의 적’ 된 한동훈에 “딸 논문 재수사” “패륜정치 끝판왕”

더불어민주당이 12일 일제히 한동훈 무소속 의원의 딸 논문 대필 의혹 등과 관련해 재수사에 나서야 한다며 총공세에 나섰다. 최근 한 의원이 고(故) 노무현 전 대통령의 금품 수수 의혹을 제기한 데 대한 맞불 성격이다. 일각에선 검찰개혁 과정에서 이견이 표출됐던 여권에 ‘공공의 적’이 등장하며 ‘한동훈 때리기’ 결집 효과가 나타나고 있다는 분석도 나온다.

한동훈 무소속 의원. 뉴스1

한민수 최고위원은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “한동훈식 내로남불, 딸 의혹 수사가 왜 검찰에서 멈췄느냐”며 “국민의힘에서 제명된 한 의원은 남에게는 엄격한 수사를 요구하면서, 본인 가족 의혹에는 망상이라는 막말로 답하고 있다”고 비판했다. 한 최고위원은 “딸 논문 대필 의혹에 대한 해명도 구차하다”며 “케냐 출신 대필 작가 벤슨이 한 언론 질의에 '내가 쓴 글이 맞다'고 시인했고, 논문 문서 작성자란에도 벤슨의 이름이 버젓이 남아 있다”고 지적했다. 그러면서 “한 의원은 당시 법무부 장관 인사청문회에서 입시에 쓸 계획이 없는 연습용 리포트일 뿐이라고 해명한 바 있다. 정식 학술지에 올려놓고 단순 연습용이라 주장하는 것은 학문 생태계를 교란하는 무지이자, 궤변”이라고 꼬집었다.

전용기 최고위원도 “멈춰 섰던 사법공조를 이제라도 제대로 진행하고 재수사에 착수하라”고 촉구했다. 전 최고위원은 “2019년 조국 전 법무부 장관 딸 입시 의혹 수사를 기억할 것이다. 온 가족을 먼지 하나까지 털었다”며 “남의 딸이면 근원적 범죄고 내 딸이면 경미한 사안이 돼선 안 된다”고 강조했다. 그는 한 의원의 노 전 대통령 언급과 관련해 “한 의원의 정치적 소재는 무궁무진한 것 같다. 소재 떨어지면 고인까지 소환해야 하기 때문”이라며 “패륜정치 끝판왕”이라고 목소리를 높였다.

박주민 의원은 이날 MBC라디오 ‘시선집중’에 출연해 “한 의원이 가장 원하는 게 관심이라고 생각해서 지금까지 개입하거나 관여하고 싶지 않았다”면서 “지금 한 의원 장녀에 대한 재수사를 가장 앞서서 촉구하고 있는 사람은 한 의원 본인”이라고 비판했다.

조계원 대변인은 CBS라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에서 한 의원을 겨냥해 “있을 수 없는 일을 했다. 인간이 아니라고 본다”고 말했다. 조 대변인은 “노 전 대통령은 ‘시계를 받은 일도, 돈을 받은 일도 없다’며 검찰이 제기했던 혐의를 모두 부인했는데 마녀사냥이 이뤄지자 괴로움을 견디지 못하고 결국 죽음의 길로 간, 역사의 비극을 소환해서 난도질하고 있다”며 “정치를 떠나 인간이 할 짓이 아니다”라고 불만을 토로했다.

노 전 대통령 사위 곽상언 의언은 BBS라디오 ‘아침저널’에서 한 의원의 노 전 대통령 공세와 관련해 “절에 가서 부모님을 모욕하면 본인이 부처님보다 우위에 서지 않겠냐는 심리가 깔려 있을 수 있다고 본다”고 평가했다.

한 의원은 지난 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “민주당이 한 달 동안 저 한동훈을 비난하는 공식 논평과 브리핑이 하루 3건 가까이, 한 달 100건이 넘었다고 한다”며 “참 찌질하고 비겁한 민주당 정치”라고 직격했다.

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