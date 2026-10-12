주민 물리고 넘어지고… 오소리는 왜 도심 공원에 나왔나

지난 7월 아파트 단지 옆 공원 산책로에서 70대 여성이 동물에게 팔과 다리를 물렸다. 또 다른 60대 여성은 달아나다 넘어져 어깨를 다쳤다.

충북 제천시 청전동의 한 공원에서 벌어진 일이다. 제천시는 사고 직후 포획틀을 설치해 지금까지 오소리 5마리를 잡아 봉양읍 명도리 인근 인적 드문 야산에 풀어줬다고 12일 밝혔다.

충북 제천시가 시민공원에 설치한 포획틀에 오소리가 들어가 있다. 시는 이렇게 포획한 오소리 5마리를 인적이 드문 야산에 방사했다. 제천시 제공

시는 “거의 다 포획한 것 같다”고 했다. 야간 순찰에서 오소리가 보이지 않는다는 이유에서다. 시 관계자는 “공원이 넓어 잡히는 대로 잡은 게 5마리”라고 했다. 5마리는 성체 3마리 안팎과 새끼 2마리다. 포획틀은 아직 걷지 않았다.

시는 이 오소리들이 외부에서 넘어온 게 아니라 원래 그곳에 살던 개체로 본다. 시 관계자는 “(공원이)원래 산이었는데 개발하면서 서식 공간이 줄다 보니 산책로에서 자주 보이게 된 것 같다”고 했다. 공원 주변은 아파트와 주택으로 둘러싸여 있다.

사고가 모두 밤에 난 것도 눈에 띈다. 시 관계자는 “원래 야간에 오소리가 나온다”고 했다. 오소리가 움직이는 시간에 사람도 같은 길을 걸었던 셈이다. 공원 조성 시기를 묻자 다른 시 관계자는 “준공 표지에 2018년으로 적혀 있던 것 같다”고 했다. 이 공원에 사람이 먼저 있었는지 오소리가 먼저 있었는지는 아직 확인되지 않았다.

시는 사고 후 공원에 안전시설물을 설치했다. 하지만 오소리가 동면에 들어가는 이달 말이면 모두 철거할 계획이다. 시 관계자는 “시민들이 오히려 위화감이 든다고 해서 제거할 생각”이라고 했다.

주민 의견도 갈린다. 시 관계자는 “빨리 잡아달라는 분들도 있지만 최근에는 ‘그만 잡자, 불쌍하지 않으냐’는 분들도 있다”고 전했다. 일부 주민은 “오소리가 해충이나 뱀 등을 잡아먹어 여름철에 뱀이 잘 보이지 않아 안심이었다”고 했다.

시는 야생동물 보호와 생태계 보전을 함께 고려해 오소리를 죽이지 않고 방사했다고 설명했다. 시 관계자는 “시민 안전을 최우선으로 지키는 것이 행정의 중요한 책무”라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지