사미자 "죽을 때까지 쓸 돈 모았지만 백수 생활 걱정"

사미자가 노후에 쓸 자금을 충분히 마련하고도 일을 쉬고 있는 상황이 불안하다고 밝혔다.

9일 유튜브 채널 '오미자 말고 사미자'에는 '사미자가 진짜 탐낸(?) 며느릿감 윤유선'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 사미자는 남편과 돈을 모았던 과정에 대해 언급했다.

그는 과거 남편이 "은행 가는 걸 몰랐다"며 "안 되겠다 싶어서 손을 잡고 은행에 갔다. 생활비를 빼고 다 저금하라고 했다"고 회상했다.

사미자는 "그다음부터는 남편이 은행 담당자와 친해져서 우리는 감히 들어갈 수 없는 VIP 금고에 들어가기도 했다"고 말했다.

사미자는 주식 보다 저축을 선호한다고 전했다. 그는 "저축 안 하고 주식 같은 거 하는 건 싫다"며 "금 같은 것이라도 사놓으면 좋다고 들어서 금은 괜찮겠다 싶어 조금 사놨다"고 설명했다.

남편 김관수는 "한때 금값이 올라 몇 배나 뛰었다. 너무 많이 올랐더라"고 말했다.

사미자는 "이제 거지 소리 안 하고 스스로 이 정도면 죽을 때까지 써도 되겠다 싶어서 안심한다"고 솔직하게 말했다. 그러면서도 "내가 일하지 않고 이렇게 백수로 놀고 있어도 괜찮을까 싶다"고 했다.

윤유선이 "금이 다 일하고 있었다"고 말하자, 사미자는 "금은 조금이다. 그래도 늙어서 쓸 만큼은 돼서 다행"이라며 안도했다.

<뉴시스>

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