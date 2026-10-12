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혁신당 “조희대 탄핵안 새로 발의할 것…역풍 두려워할 이유 없어”

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박세준 기자 3jun@segye.com

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조국혁신당, 대법원장 탄핵안 발의 예고
신장식 “국민 다수 자격에 의문 제기”

조국혁신당은 12일 대법관 후보 재제청 논란과 관련해 조희대 대법원장에 대한 새 탄핵안을 발의하겠다고 예고했다.

 

신장식 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “당장 할 일은 조 대법원장 탄핵”이라며 “업데이트된 조희대 탄핵안을 혁신당이 공개하겠다”고 밝혔다.

조국혁신당 신장식 대표가 12일 국회 최고위원회의에서 대법관 후보자 재제청 논란을 빚은 조희대 대법원장의 탄핵 필요성을 주장하고 있다. 연합뉴스
조국혁신당 신장식 대표가 12일 국회 최고위원회의에서 대법관 후보자 재제청 논란을 빚은 조희대 대법원장의 탄핵 필요성을 주장하고 있다. 연합뉴스

신 대표는 “저희는 지난해 10월 조희대 탄핵소추안을 공개한 바 있다. 이재명 대선 후보 공직선거법 상고심 파기환송 결정이 이유였다”며 “정치적 중립 의무를 위반하고 선거에 의도적으로 개입한 것”이라고 비판했다.

 

신 대표는 이어 재제청 거부 논란과 관련해 “조 대법원장은 곧아야 할 헌법을 휘어 자신의 잣대에 맞췄고, 자기 기준을 내세워 임명권을 침해했다”며 “그 결과 대법원은 비정상 상태로 국민의 재판 받을 권리를 침해하고 있다”고 주장했다. 

 

신 대표는 “조 대법원장을 직무 정지시켜야 법원행정처 해체 등 사법개혁 제도화에 박차를 가할 수 있다”고 강조했다. 그러면서 “여론의 역풍을 두려워할 필요도 없다. 국민 다수는 이미 조 대법원장의 자격에 의문을 제기하고 있다”고 했다.

 

혁신당은 조 대법원장의 업무추진비 사용과 관련해 특정 경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반, 업무상 횡령 등 혐의로 고위공직자범죄수사처에 고발한다는 방침이다.

 

박병언 대변인은 최고위원회의를 마치고 기자들과 만나 “저희 당은 그간 조 대법원장의 자진사퇴를 언급해왔다”며 “대통령 대법관 재제청을 거부하는 태도를 봤을 때 정면충돌 양상으로 가고 있어 탄핵을 구체적으로 언급하게 된 것”이라고 탄핵안 발의 추진 배경을 설명했다.

 

박 대변인은 “그간에 더 정돈된 내용을 보강해서 탄핵안을 발의할 것”이라며 “더불어민주당과의 공동발의 혹은 양당이 발의한 탄핵안을 조율하는 절차를 거치게 될 것”이라고 말했다.


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