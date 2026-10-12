기능성에 취향을 더했다…패션업계, 라이프스타일 공략

가을·겨울(FW) 패션 시장에서 기능성과 디자인을 결합한 제품 경쟁이 이어지고 있다. 보온성을 앞세운 플리스부터 스포츠와 일상복의 경계를 허문 하이브리드 웨어, 취향을 반영한 아동복까지 제품군이 다양해지는 모습이다.

사진 = 유니클로 제공

12일 패션업계에 따르면 유니클로는 오는 16일 영국 디자이너 조나단 앤더슨과 협업한 ‘2026 FW 유니클로 and JW 앤더슨’ 컬렉션을 출시한다. 클래식한 디자인에 현대적인 실루엣과 기능성을 더한 것이 특징이다.

젠더리스 스타일의 쇼트 블루종과 여성용 패디드 쇼트 재킷, 대담한 패턴과 색상을 적용한 니트 등을 선보인다. 플리스 재킷과 플리츠스커트, 스톨, 비니 등 가을·겨울 스타일링에 활용할 수 있는 제품도 함께 구성했다.

아웃도어 브랜드 아이더도 플리스 재킷 3종을 선보이며 디자인 선택지를 넓혔다. ‘허그 플라워 플리스 재킷’은 크롭 기장과 꽃무늬 패턴을 적용했으며, 본딩 구조의 후드 재킷은 보온성을 강조했다. ‘퍼포먼스 아트웍 플리스 재킷’에는 그래픽 디자인을 더해 활동적인 분위기를 살렸다. 일상복과 야외활동에 두루 활용할 수 있도록 실용성과 개성을 함께 강조했다.

스포츠웨어와 일상복을 결합한 제품도 눈길을 끈다. 패션그룹형지의 여성복 브랜드 크로커다일레이디는 파크골프 전용 라인 ‘파크로(PARCRO)’의 2026 FW 캠페인 화보를 공개했다. 40~60대 여성을 겨냥한 파크로는 파크골프 등 야외활동에 필요한 기능성과 일상에서 활용할 수 있는 디자인을 결합한 라인이다.

이번 시즌에는 4방향 신축 소재와 방풍 기능을 적용한 셋업과 경량 점퍼 등을 선보였다. 파크골프를 비롯한 중장년층의 여가 활동이 다양해지면서 관련 의류도 일상복으로 활용할 수 있는 방향으로 확장되는 모습이다.

걷기와 여행을 연결하는 협업도 진행된다. 신발 브랜드 르무통은 사단법인 제주올레와 지속가능한 걷기문화 확산을 위한 업무협약을 체결했다. 양측은 제주올레 길을 활용한 걷기 프로그램과 홍보 콘텐츠를 공동 기획할 예정이다. 첫 프로그램인 ‘올레산책 위드 르무통’은 오는 11월 14일부터 제주올레 18코스 일부 구간에서 진행된다. 사라봉과 별도봉을 거치는 약 4.6㎞ 순환 코스로, 매주 토요일 참가자를 모집한다.

연령과 라이프스타일에 따른 취향 세분화도 이어지고 있다.

이랜드월드가 운영하는 유아동 패션 플랫폼 키디키디는 오는 25일까지 신상품 릴레이 발매 캠페인 ‘키디런’을 진행한다. 이번 캠페인에서는 30여개 브랜드의 2026 FW 겨울 신상품을 순차적으로 선보인다. 모델 출신 원현주와 딸 양루아가 함께한 화보를 통해 엄마와 아이의 서로 다른 취향을 반영한 스타일도 제안했다.

LF ‘트래디셔널 웨더웨어’ 제공

브랜드의 역사와 정체성을 오프라인 공간에서 전달하려는 움직임도 활발하다. LF가 국내에 공식 수입하는 영국 라이프스타일 브랜드 트래디셔널 웨더웨어는 오는 21일까지 신세계백화점 강남점에서 국내 첫 팝업스토어를 운영한다. 영국의 전통 주거 형태인 타운하우스를 콘셉트로 매장을 꾸미고 퀼팅 재킷과 경량 패딩, 우산, 머플러, 레인부츠 등을 선보인다. 의류를 넘어 다양한 날씨에 대응하는 제품군을 소개하고 브랜드의 헤리티지를 경험하도록 구성했다.

코오롱인더스트리FnC부문은 글로벌 아웃도어 브랜드 헬리녹스 본사와 합작법인을 통해 중국 시장에서 기어와 의류 사업을 통합 전개한다. 국내에서는 기어와 웨어 사업을 나눠 운영하지만, 중국에서는 단일 브랜드 아래 두 제품군을 함께 선보이는 전략이다.

지난 10일 상하이 아이에이피엠(iapm) 쇼핑몰에서 팝업스토어를 열고 헬리녹스 웨어를 현지에 처음 공개했다. 오는 12월 정식 매장을 추가로 열고 2030년까지 중국 주요 도시에 30개 이상의 매장을 확보할 계획이다.

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