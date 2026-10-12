인사·안보·부동산 ‘겹악재’에 李 대통령 지지율 35.2%로 2주 연속 하락세 [리얼미터]

이재명 대통령 지지율이 35.2%로 2주 연속 하락세를 기록했다. 지난달 기자회견 이후 소폭 반등했던 대통령 지지율이 다시 하락세를 이어가는 모양새다.

12일 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 6일에서 8일까지 전국 18세 이상 유권자 1504명을 대상으로 조사해 발표한 결과에 따르면 이 대통령 국정수행에 대한 긍정평가는 35.2%로 나타났다. 이는 한 주 전(37.4%)과 비교해 2.2%포인트 하락한 수치다. 부정평가는 61.4%로 한 주 사이 1.6%포인트 올랐다.

이재명 대통령. 청와대통신사진기자단

이념 성향별로 봤을 때 중도층에서 이 대통령 지지율은 42.7%에서 39.2%로 3.5%포인트 하락했다. 보수층에서는 14.1%에서 10.2%로 3.9%포인트 하락했고 진보층에서도 54.4%에서 1.4%포인트 하락한 53.0%를 기록했다.

지지율 하락 이유와 관련해 리얼미터는 “조희대 대법원장의 사법부 독립성 충돌 논란과 DMZ 지뢰 폭발 사태를 둘러싼 여야 안보 공방, 수도권 전월세·아파트값 상승세 등 인사·안보·부동산 악재가 국정감사 이슈로 집중되며 지지율 하락을 이끈 것으로 보인다”고 분석했다.

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