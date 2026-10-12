당근 착즙주스 마셨더니…대장암 진행 관련 신호 ‘억제’

“주스 섭취 후 선종 조직서 암 진행·염증 관련 분자활동 전반적으로 저하”
당근주스 섭취 후 진행성 대장 선종 조직에서 대장암 발생·진행과 관련된 신호경로가 억제되는 방향의 변화가 관찰됐다.
암과 염증에 관여하는 유전자 경로에서도 변화가 나타나면서 당근의 생리활성 성분이 주목받고 있다.
12일 한국식품커뮤니케이션포럼(KOFRUM)에 따르면 덴마크 남덴마크대학 임상연구과 모르텐 코벡-라르센 박사와 오덴세대병원 연구팀은 진행성 대장 선종 환자 20명을 대상으로 당근주스 섭취에 따른 조직 변화를 분석했다.
진행성 대장 선종은 향후 대장암으로 발전할 위험이 상대적으로 큰 전암성 병변이다. 연구팀은 이 가운데 15명에게 유기농 당근을 착즙해 만든 주스를 하루 100㎖씩 21일간 마시도록 했다. 나머지 5명은 별도의 식이 중재를 하지 않는 대조군으로 분류했다. 하루 섭취량인 100㎖는 생당근 약 125g에 해당한다.
연구팀은 당근주스 섭취 전후에 같은 환자의 대장 선종 조직을 채취해 유전자 발현 변화를 비교했다.
그 결과 당근주스를 마신 그룹에서 대장암 발생과 진행에 관여하는 WNT, PI3K-AKT, MAPK 등 주요 신호경로가 억제되는 방향으로 변화한 것으로 나타났다. 암 관련 유전자 활동과 세포주기·DNA 복구 관련 경로에서도 하향 조절 양상이 관찰됐다.
염증과 관련된 분자 활동에서도 변화가 확인됐다. 대장 종양 발생 과정과 연관된 COX-2 경로와 사이토카인 신호 등이 억제되는 방향으로 바뀌었다.
연구진은 당근주스 섭취 이후 선종 조직에서 암 진행 및 염증과 관련된 분자 활동이 전반적으로 낮아지는 양상이 나타났다고 해석했다.
당근에는 베타카로틴을 비롯한 카로티노이드와 팔카리놀·팔카린디올 등 폴리아세틸렌 계열 성분이 들어 있다. 이들 성분은 기존 세포·동물 연구에서도 항염 및 항암 가능성이 연구돼 왔다.
이번 연구는 특정 성분을 분리해 투여하는 대신 당근 자체를 착즙한 주스를 섭취하도록 했다는 점에서 눈길을 끈다.
연구진은 당근주스가 당근 유래 생리활성 성분을 섭취하는 실용적인 방법이 될 수 있다고 설명했다. 착즙 과정에서 식물 세포 구조가 파괴되면서 카로티노이드 등 지용성 성분의 방출과 생체이용률이 높아질 가능성도 제시했다.
다만 이러한 가능성이 모든 당근주스의 동일한 건강 효과를 의미하는 것은 아니다. 이번 연구에서 관찰된 변화는 선종 조직의 유전자 발현과 신호경로에 관한 것으로, 실제 암 발생이나 진행을 억제하는 효과가 입증된 것은 아니다.
연구진은 이번 연구가 20명을 대상으로 한 소규모 예비 연구라는 점을 한계로 제시했다. 당근주스 섭취에 따른 분자 수준의 변화가 실제 건강상 이점으로 이어지는지 확인하려면 더 많은 사람을 대상으로 한 무작위 대조시험이 필요하다는 것이다.
후속 연구에서는 유전자 발현과 신호경로의 변화뿐 아니라 선종의 크기, 조직학적 진행 여부, 재발률 등 실제 임상 결과를 함께 살펴볼 필요가 있다. 당근주스 섭취가 대장암 예방이나 치료에 도움이 되는지를 판단하려면 이 같은 결과가 뒷받침돼야 한다.
이번 연구 결과는 국제학술지 ‘영양과 암(Nutrition and Cancer)’ 9월 15일 온라인판에 게재됐다.
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