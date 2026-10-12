리만코리아, 이월드 ‘83타워 업힐런 챌린지’ 후원…체험형 마케팅 ‘시동’

국내 프리미엄 화장품 및 건강기능식품 제조∙판매 기업인 리만코리아가 대구 이월드에서 열린 이색 달리기 대회를 후원하며 본격적인 마케팅 활동에 나섰다.

리만코리아는 전날 대구 이월드에서 열린 ‘이월드 83타워 업힐런 챌린지 2026’에 참가해 건강기능식품 브랜드 ‘라이프닝’의 제품 체험 부스를 운영했다고 12일 밝혔다.

지난 11일 ‘이월드 83타워 업힐런 챌린지 2026’ 현장에서 라이프닝의 주요 제품을 선보이고 있다. 리만코리아 제공

이번 행사는 이월드 제1주차장에서 출발해 약 1.8㎞의 오르막 구간을 달린 뒤, 83타워 내부 계단을 올라 77층 전망대에서 완주하는 수직 러닝 대회다. 1차 행사에는 총 500명이 참가했으며, 11월8일 열리는 2차 행사까지 합쳐 총 1000명의 참가자가 도전에 나설 예정이다.

회사 측은 대회 현장에서 라이프닝의 주요 제품인 ‘액티브 에너지 샷’, ‘뷰티 콜라겐’, ‘핏 쉐이크’ 등을 선보여 참가자들이 제품을 직접 맛보고 체험할 수 있도록 했다. 또한 누리소통망(SNS) 이벤트를 마련해 참가자 200명에게 라이프닝 쉐이커를 증정했다.

참가자들을 위한 풍성한 경품도 제공했다. 1차 행사 참가자 500명 전원에게 화장품 브랜드 인셀덤(INCELLDERM)의 틴트 3종을 지급했으며, 경품 추첨용으로 인셀덤 퍼스트 패키지와 라이프닝 퍼스트 패키지를 각각 40세트씩 지원했다. 이외에도 행사장 4층 광장에서는 운동 후 회복을 돕는 아이스배스, 이동식 사우나, 근막 스트레칭, 요가 등 다채로운 프로그램이 운영됐으며, OX 퀴즈와 경품 행사 등이 함께 열려 참가자들의 호응을 얻었다.

지난 11일 참가자들에게 경품을 나눠주고 있다. 리만코리아 제공

김혜영 홍보∙마케팅 실장은 “건강한 일상을 위해 새로운 도전에 나선 참가자들을 응원하고 라이프닝 제품을 직접 경험할 수 있는 기회를 마련했다”며 “앞으로도 소비자와 접점을 넓힐 수 있는 다양한 체험형 마케팅 활동을 이어갈 계획”이라고 말했다.

한편, 리만코리아는 최근 눈 건강기능식품인 ‘라이프닝 비전 스펙트럼’을 출시하는 등 관련 제품군을 지속해서 확대하고 있다. 해당 제품은 눈의 피로도 개선에 도움을 줄 수 있는 헤마토코쿠스추출물과 비타민 C∙E, 아연 등을 함유한 것이 특징이다.

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