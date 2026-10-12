‘대세’ 리센느, 첫 지상파 뉴스 출연…“이 사랑 오래갈 수 있도록”

걸그룹 리센느(RESCENE)가 데뷔 후 처음으로 지상파 메인 뉴스에 출연했다. 이들은 방송에서 음악에 대한 진심과 앞으로의 목표를 밝혔다.

리센느(원이, 리브, 미나미, 메이, 제나)는 지난 11일 오후 8시 방송된 'SBS 8뉴스'에 출연해 음원 차트 역주행으로 큰 사랑을 받은 소감부터 신보와 앞으로의 목표 등에 대해 이야기를 나눴다.

이날 리센느는 역주행 신화를 쓴 ‘LOVE ATTACK’(러브 어택)을 비롯해 자신들의 음악과 팀의 정체성, 오는 11월 발매를 앞둔 새 앨범에 대해 이야기했다.

그룹 리센느. 더뮤즈엔터테인먼트

이현영 앵커가 “역주행을 넘어 장기 흥행을 하고 있는데 인기를 실감하고 있냐”고 묻자 리센느는 “인기라는 말이 부끄러운데, 실감하기보다 행사를 갈 때 다 같이 떼창을 해주시면 그때 조금 느끼는 것 같다”고 답했다.

리센느의 음악적 색깔인 향기에 관한 이야기도 이어졌다. ‘음악을 통해 향기를 전한다’는 콘셉트의 의미에 대해 리센느는 “어떤 순간을 생각하면 특정 향기가 떠오르는 것처럼, 그 장면이 우리가 되었으면 하는 의미를 음악에 담아 전달하려고 한다. 듣고 각자의 추억을 떠올리게 되는 노래를 하고 싶다”고 설명했다.

오는 11월 3일 발매되는 새 앨범에 대해서는 “들었을 때 ‘리센느 음악이다’라는 느낌”이라며 “‘PULSE’는 심장 박동이라는 의미다. 대중과 리마인(리센느 팬덤)의 심장 박동을 건드릴 수 있는 앨범이지 않을까 싶다”고 소개했다.

리센느는 “많이 사랑해주시는 걸 느끼고 있다. 이 사랑이 오래갈 수 있도록 유지하고 싶다”며 “더 높이 올라가고 세계적으로 뻗어나가고 싶다. 다른 대선배님들처럼 K팝에 한 획을 긋는 그룹이 되고 싶다”고 포부를 밝혔다.

한편 리센느는 오는 11월 3일에 미니 4집 ‘PULSE’를 발매하고 활동을 재개한다,

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지