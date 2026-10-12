병역혜택 인터뷰 논란 양민혁, 벨기에 무대 데뷔골 폭발

벨기에리그 베스테를로 소속 양민혁은 최근 막을 내린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서도 엄지성(스완지시티)의 결승 골을 돕는 등 맹활약하며 금메달 획득에 앞장섰다. 다만 우승 직후 인터뷰에서 “메달이나 트로피는 중요하지 않다고 생각했다. 군 면제라는 보상이 있으니 그거 하나만 보고 경기했던 것 같다”고 발언해 논란을 빚었고 장문의 사과문을 올리기도 했다.

사진=AFP연합뉴스

양민혁이 소속팀으로 돌아가 치른 복귀전에서 데뷔골을 터뜨렸다. 양민혁은 12일 벨기에 베스테를로의 헤트 카위피어에서 열린 2026∼2027 벨기에 프로리그 8라운드 로열 앤트워프와의 홈 경기에서 팀이 4-1로 넉넉하게 앞서가던 후반 40분, 2선 중앙 공격수인 이사 사카모토와 교체되며 그라운드를 밟았다. 그리고 투입 11분 만인 후반 추가시간 6분에 데뷔골을 작렬하며 베스테를로의 5-1 완승에 기여했다.

속공 상황에서 양민혁은 스피드를 살려 오른쪽 측면을 빠르게 치고 올라가며 골키퍼가 길게 던져준 공을 잡았다. 이어 감각적인 터치로 공을 거머쥔 뒤 앞서 있던 수비수 한 명을 제쳤고, 페널티 지역 밖에서 과감한 왼발 슈팅을 때려 골망을 출렁였다. 올 시즌 3경기 출전 만에 터진 데뷔골이다.



2025년 1월 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼에 공식 합류한 양민혁은 퀸스파크 레인저스, 포츠머스, 코번트리 시티(이상 잉글랜드 2부)를 거쳐 올 시즌 베스테를로 유니폼을 입으며 네 번째 임대 생활을 이어가고 있다.



베스테를로는 최근 4연승을 내달렸다. 이날 승리로 시즌 전적 4승 1무 3패(승점 13)를 기록하며 리그 6위에 안착했다.

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