울산마라톤서 온열질환자 21명 발생…생수도 부족

11일 열린 '2026 울산마라톤대회'에서 참가자 21명이 온열질환 증세를 보여 병원으로 이송됐다. 일부 참가자는 실신하기도 했으나, 중상자는 없는 것으로 파악됐다.

12일 울산소방본부에 따르면 전날 오전 11시께 마라톤 참가자들이 어지럼증과 구토, 고열, 전신 쇠약, 다리 경련 등의 증상을 보인다는 신고가 잇따라 접수됐다.

병원으로 옮겨진 참가자는 119구급차 이용자 15명과 사설 구급차 이용자 6명 등 모두 21명이다.

이송 환자 대부분은 열탈진 증상을 보였다. 어지럼증과 두통을 호소한 참가자 5명도 현장에서 응급처치를 받았다.

이날 오전 11시께 울산기상대 관측 지점의 기온은 26.8도를 기록했다.

김상욱 울산시장은 대회 주최 기관인 울산시육상연맹으로부터 상황을 보고받은 뒤 환자들이 입원한 병원을 방문했다.

김 시장은 "마지막 회복할 때까지 세밀하게 책임지겠다"며 "앞으로 어떤 대회나 행사에서도 안전에 각별히 주의를 기울이겠다"고 말했다.

이번 행사에서 울산시육상연맹 지난해보다 1.7배 많은 생수를 준비하고 참가자들이 가까운 곳에서 물을 받을 수 있도록 했다.

다만 예상치 못한 고온 현상으로 준비한 생수가 부족했던 것으로 전해졌다.

<뉴시스>

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