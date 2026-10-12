민주 “주진우 의원, 윤석열의 술판과 잦은 지각에는 왜 침묵했나”

더불어민주당은 이재명 대통령의 ‘황제 골프’ 의혹을 제기한 국민의힘 주진우 의원을 겨냥해 “윤석열의 술판과 용산 집무실 잦은 지각에는 왜 침묵했나”라고 11일 날을 세웠다.

더불어민주당 김민석 대표(사진 오른쪽에서 세 번째)가 지난 8일 서울 여의도 국회에서 다이빙 주한중국대사를 접견해 인사말을 하고 있다. 뉴스1

민주당 조계원 대변인은 이날 서면브리핑에서 “주진우 의원은 자극적인 표현과 무책임한 의혹 제기로 국정을 흔들려는 정치 공세를 즉각 중단하길 바란다”며 이같이 지적했다.

이어 “주진우 의원이 이재명 대통령의 골프 연습을 두고 ‘황제 골프’ 운운하며 비난에 나섰다”며 “사실관계는 외면한 채 자극적인 표현으로 대통령을 공격하고 국정에 대한 불신을 부추기고 있다”고 쏘아붙였다.

그러면서 “이재명 대통령은 대구 사고 발생 직후 인명 구조에 총력을 다하고 신속하고 안전한 사고 수습에 만전을 기할 것을 관계기관에 지시했다”고 설명했다.

앞서 주 의원은 같은 날 국회 기자회견에서 “중요한 제보를 받았다”며 “이 대통령이 10월10일 태릉CC에서 황제 골프를 치고 대통령 전용 클럽하우스를 열어 그곳에서 있었다는 내용”이라고 밝혔다.

그는 “SNS로 쇼만 하면서 대형 참사 때는 국민 몰래 황제 골프를 치나”라며 “국정자원 화재, 대한민국 해군 장병 실종 때에 이어 벌써 세 번째”라고 주장했다.

그러면서 “대구 사고 1차 구조작업이 오전 10시40분에 완료됐는데 청와대 입장은 무려 2시간 뒤인 낮 12시30분에 나왔다”면서 “분 단위, 초 단위로 사고에 어떻게 대응했는지 밝히라”고 몰아붙였다.

주 의원은 “골프장 내부 증거 사진까지 확보하자 회견을 10분 놔두고 (청와대가) 어쩔 수 없이 시인했다”며 “(민주당이) 지난 정권 때 황제골프라고 얼마나 비판했나. 내로남불이다. 이번 황제 골프도 국민 앞에 엎드려 사과하라”고 강조했다.

국민의힘 주진우 의원이 11일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 있다. 연합뉴스

기자회견에 앞서 청와대가 먼저 이 대통령의 골프 친 사실을 공개한 것을 겨냥한 것으로 풀이됐다.

이 대통령은 오는 12월 미국 마이애미에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의를 계기로 도널드 트럼프 미국 대통령과 골프 라운딩을 할 가능성이 제기된다.

조 대변인은 브리핑에서 “트럼프 미국 대통령과의 골프 외교 일정이 예정된 상황에서 이재명 대통령의 골프 연습은 정상 간 외교 일정을 준비하기 위한 차원에서 이뤄졌다”고 밝혔다.

특히 “대통령의 외부 일정은 경호와 교통 통제 등으로 시민 불편을 초래할 수 있다는 점에서 세심한 고려가 필요하다”며 “골프장은 시민 불편을 상대적으로 최소화할 수 있는 공간 중 하나”라고 했다.

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