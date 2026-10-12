트럼프, '러·우 에너지 휴전합의' 했다는데…러는 공습 계속

도널드 트럼프 미국 대통령은 11일(현지시간) 러시아와 우크라이나가 에너지 부문에 대한 휴전에 합의했다고 밝혔다.



그러나 트럼프 대통령의 이 같은 휴전 발표 이후에도 러시아는 우크라이나 발전소를 공격하는 등 공습을 이어간 것으로 나타나면서 트럼프 대통령이 언급한 휴전 합의에 의문이 제기된다.

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "러시아와 우크라이나 간 전쟁에서 에너지 휴전이 이뤄졌다"며 이는 즉각적으로 효력이 발생한다고 말했다.



이어 이에 대해 "양측 모두 동의했다"며 "이를 위반하지 말라"고 촉구했다.



트럼프 대통령이 말한 '에너지 휴전'은 에너지 시설 등에 대한 공격을 중단하는 합의를 의미하는 것으로 풀이된다.



다만 트럼프 대통령은 휴전의 구체적인 적용 대상이나 기간 등에 대해선 언급하지 않았다.



그러나 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 미 온라인매체 악시오스에 "나로서는 처음 듣는 내용"이라며 "하지만 러시아가 에너지 휴전에 동의한다면 우크라이나도 동의할 것"이라고 밝혔다.



젤렌스키 대통령은 이후 소셜미디어를 통해 "우크라이나는 휴전을 지지하며 러시아 역시 이를 지지하는 것이 중요하다"면서 미국 측의 세부 사항 발표를 기다리고 있다고 말했다고 로이터 통신은 전했다.



젤렌스키 대통령은 또 이날 저녁 영상 연설에서 러시아가 트럼프 대통령의 발표 이후에도 우크라이나 제2의 도시 하르키우의 열병합발전소를 공격하는 등 에너지 시설 공격을 지속했다고 밝혔다.



러시아의 공식 휴전 동의 여부는 아직 확인되지 않은 상태다.







러시아와 우크라이나는 그동안 서로의 에너지 기반 시설을 겨냥한 공격을 주고받아 왔다.



러시아는 지난달 30일과 이달 7일 우크라이나의 발전소와 전력망 등을 겨냥해 대규모 미사일·드론 공격을 감행했으며, 이에 따라 수도 키이우 등지에서 정전이 발생했다.



우크라이나 역시 러시아의 정유시설 등을 드론으로 공격해 러시아의 에너지 공급에 타격을 가해왔다.



트럼프 대통령은 최근 들어 세계 에너지 가격 상승을 이유로 우크라이나에 러시아 정유시설 공격을 중단하라고 강하게 압박해왔다.



그러나 우크라이나는 러시아가 자국의 에너지 시설에 대한 공격을 중단하지 않는 상황에서 일방적으로 공격을 멈출 수 없다는 입장이다.



이런 가운데 트럼프 대통령은 지난 9일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 러시아산 경유를 미국과 세계 시장에 대규모 공급하기로 합의했다고 발표했다. 이를 위해 러시아에 대한 제재도 일부 완화했다.



이는 미국의 11월 중간선거를 앞두고 에너지 가격 상승에 대응하기 위한 조치로 풀이됐다.



그러나 젤렌스키 대통령은 이른바 '경유 거래'를 두고 "푸틴에게 주는 생일 선물 같다"며 강하게 비판했고, 이에 트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령이 전쟁을 끝낼 기회가 있었는데도 이를 거부했다면서 우크라이나에 종전 합의를 끌어낼 새로운 지도자가 필요하다고 주장했다.



이처럼 러시아산 경유 공급 문제를 둘러싸고 미국과 우크라이나 간 갈등이 고조된 직후 트럼프 대통령이 양측의 에너지 휴전에 합의했다고 발표한 것이다.



우크라이나가 휴전 지지 의사를 밝힌 가운데 러시아의 에너지 시설 공격이 계속되면서 실제 휴전 성립을 위해서는 러시아의 명확한 동의와 공격 중단이 관건이 될 것으로 보인다.



앞서 양국은 지난해 3월 미국의 중재로 에너지 시설 공격을 30일간 중단하기로 했으나, 이후로도 공격이 이어지며 합의 위반을 놓고 서로 공방을 벌였다.



트럼프 대통령은 지난달 14일에도 러시아와 우크라이나가 서로 에너지 시설을 공격하지 않기로 동의했다고 밝혔으나, 양측은 이후에도 상대국의 에너지 시설을 겨냥한 공격을 이어갔다.

<연합>

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