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오후부터 일부 내륙 중심 소나기…미세먼지 ‘좋음’~‘보통’ [오늘날씨]

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김동환 기자 kimcharr@segye.com

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낮 최고기온…서울 26도, 대전 27도, 부산 26도

월요일인 12일은 일부 중부 내륙을 중심으로 소나기가 내리겠다.

 

우산을 쓴 채 걷는 시민. 뉴시스
우산을 쓴 채 걷는 시민. 뉴시스

 

소나기는 오후부터 저녁 사이 경기 동부와 강원 내륙·산지, 충청권, 전북 북동부, 경북 중·북부 내륙과 북동 산지 등에 내릴 전망이다.

 

이들 지역의 예상 강수량은 5~10㎜다.

 

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 20.1도, 인천 20.4도, 수원 20.4도, 춘천 16.6도, 강릉 17.8도, 청주 20.7도, 대전 20.8도, 전주 20.6도, 광주 21.2도, 제주 22.8도, 대구 20.5도, 부산 21.5도, 울산 19.7도, 창원 20.8도 등이다.

 

낮 최고기온은 서울 26도, 인천 26도, 수원 26도, 춘천 25도, 강릉 23도, 청주 27도, 대전 27도, 전주 27도, 광주 28도, 대구 26도, 부산 26도, 울산 26도, 제주 27도 등으로 예상된다.

 

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다．

 

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 서해 앞바다에서 0.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5~1.0m, 서해·남해 0.5~1.5m로 예상된다.


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