김현주, 데뷔 초 어땠길래…"고마운 줄 모르고 화 많아"

배우 김현주가 데뷔 초 활동에 대한 불만으로 화가 많았다고 털어놨다.

11일 유튜브 채널 '요정재형'에는 배우 김현주, 이무생, 진선규가 게스트로 출연했다.

이날 김현주는 1996년 가수 김현철의 ‘일생을’ 뮤직비디오를 통해 연예계에 발을 들였다고 말했다.

그는 "뮤직비디오가 처음이었다. 잡지 모델을 하고 있었는데 한 컷이 나간 뒤 바로 캐스팅 됐다. 쭉 그냥 됐다"고 밝혔다.

이에 정재형이 "인물로 됐다는 말이냐"고 묻자 김현주는 "안목은 있으셨다"고 너스레를 떨었다.

그러나 배우 생활을 순탄치 않았다. 김현주는 "한동안 회사가 없었고, 소속사에 들어간 뒤에도 신인이라 간단한 일정은 혼자 다녔다"고 말했다.

당시 예능 프로그램에 자주 출연했던 사연도 공개했다.

김현주는 "회사 선배들이 못 나가는 프로그램을 제가 대신 나가야 했다"며 "그때는 고마운 줄 모르고 불만이 많았다"고 밝혔다.

그러면서 "회사에서 나를 잘 만들어주지 않고 여기저기 다니게 한다고 생각했다. 화가 많았던 건 부정하지 않는다"고 덧붙였다.

이를 듣던 진선규는 "지금은 거의 화가 90% 죽지 않았냐"고 거들자 김현주는 "지금은 화가 하나도 없다"며 웃었다.

<뉴시스>

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