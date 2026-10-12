레오 14세 교황 "며칠 내 폐 결절 제거수술 받기로… 초기에 발견"

레오 14세 교황이 조만간 폐에서 발견된 결절을 제거하는 수술을 받는다고 교황청 매체 바티칸뉴스가 11일(현지시간) 보도했다.

교황은 이날 바티칸시국 성베드로광장에서 삼종기도를 주재하면서 신자들에게 “최근 건강검진에서 의사들이 내 폐에 있는 국소적인 결절을 발견했다”며 이같이 전했다. 교황은 결절이 초기 단계이고 병변 위치도 명확하다며 “나는 수술을 받기로 결정했고, 며칠 내로 예정됐다”고 설명했다.

레오 14세 교황이 조만간 폐에서 발견된 결절을 제거하는 수술을 받는다고 교황청 매체 바티칸뉴스가 11일(현지시간) 보도했다. 사진=AP연합뉴스

마테오 브루니 교황청 대변인은 브리핑에서 “수술이 이번 주 초로 예정됐고, 회복 기간은 수술 뒤 일주일 정도 걸릴 것으로 예상된다”고 밝혔다. 수술은 이탈리아 로마에 위치한 아고스티노 제멜리 종합병원에서 이뤄진다.

올해 71세인 교황은 전임자들보다 비교적 젊은 나이에 교황이 됐다. 테니스 등 스포츠를 즐기며 과거 특별한 병력이 없는 것으로 알려져 건강에 대한 우려는 크지 않았었다.

교황의 수술 소식에 조르자 멜로니 이탈리아 총리는 “교황 성하가 며칠 내로 마주하게 될 시련과 관련해 개인으로서는 물론, 이탈리아 정부를 대표해 깊은 유대와 위로의 뜻을 전한다”는 입장을 냈다. 멜로니 총리는 “오늘 삼종기도 때 보여준 교황의 평온하고 차분한 모습이 우리에게 큰 위안이 됐다”며 “이탈리아 국민도 변함없는 지지와 애정을 보내리라 확신한다”고 덧붙였다.

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