용산전자상가 ‘AI·ICT 거점’ 개발 본궤도

용산전자상가를 정보통신기술(ICT) 기반의 ‘아시아 실리콘밸리’로 재편하는 사업(조감도)이 본궤도에 오른다.



서울시는 용산전자상가 일대 11개 특별계획구역 중 나진상가 12·13동에 해당하는 5구역이 이달 중 착공에 들어간다고 11일 밝혔다.



용산전자상가는 1990년대 PC 보급과 함께 국내 최대 전자제품 유통 중심지로 성장했지만 2000년대 이후 온라인 쇼핑 확대, 시설 노후화 등으로 상권 활력이 떨어졌다. 한때 평균 공실률이 60%를 웃도는 등 산업구조를 재편해야 한다는 요구도 이어졌다.



오세훈 서울시장은 2021년 용산을 아시아의 실리콘밸리로 육성하겠다는 비전을 제시했다. 시는 2023년 6월 ‘용산국제업무지구·용산전자상가 일대 연계전략’을 발표하고 11개 특별계획구역의 단계적 개발을 추진해 왔다. 업무·상업·주거 복합개발이 가능하도록 유통업무설비 규제를 개선하고 연면적의 30% 이상을 인공지능(AI)·ICT 등 신산업 용도로 조성하는 조건으로 공공기여 부담을 낮췄다.



현재 11개 구역 가운데 8개 구역에서 사업이 추진 중이며 4·5·7·10구역은 건축허가를 완료했다. 개발 규모는 연면적 약 80만㎡다. 8구역은 건축심의, 6구역은 세부개발계획 결정고시, 1·2구역은 세부개발계획 주민열람공고를 마쳤다.



개발 구역에는 AI·ICT 기반의 소프트웨어, 디지털 콘텐츠, 연구개발, 창업 관련 시설 등이 들어선다. 시는 용산전자상가를 전자·정보통신 산업 기반 신산업으로 확장하고 인접한 용산국제업무지구와 산업·업무 기능을 연계할 계획이다. 창업지원센터와 1인가구지원센터, 약 400면 규모의 공영주차장 등 공공시설도 조성한다.



김창규 시 도시공간본부장은 “이번 첫 착공을 계기로 개별 구역의 개발이 일대 전체의 변화로 이어질 수 있도록 적극적으로 지원하고 용산국제업무지구와 연계해 일자리와 산업, 녹지와 문화가 어우러진 미래형 도시 공간으로 만들어 나가겠다”고 말했다.

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