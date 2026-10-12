생후 2개월 딸 숨지자 홈캠 영상 지운 친부

생후 2개월 된 어린 딸을 학대해 숨지게 한 혐의를 받는 40대 아버지가 경찰에 붙잡혔다. 아이가 사망 판정을 받은 직후 자택 내부 폐쇄회로(CC)TV 영상을 삭제하며 증거 인멸을 시도한 정황도 포착됐다.

경기 오산경찰서는 살인 혐의로 40대 남성 A씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 11일 밝혔다. 경찰에 따르면 이날 오전 3시47분 오산시 서동의 한 주택에서 “생후 2개월 된 자녀가 숨을 쉬지 않는다”는 112 신고가 접수됐다. 출동한 119 구급대는 B양을 인근 병원으로 이송했으나 치료 도중 결국 숨졌다.

생후 2개월 된 어린 딸을 학대해 숨지게 한 혐의를 받는 40대 아버지가 경찰에 붙잡혔다. 사진=연합뉴스

의료진과 경찰은 B양의 몸에서 멍 등 선명한 외상 흔적을 발견하고 수사에 착수했다. 이 과정에서 병원에 동행했던 A씨가 딸의 사망 판정 직후 휴대전화를 이용해 자택 홈캠 영상을 원격으로 삭제한 사실이 드러났다. 삭제된 영상은 사건 당일 오전에 촬영된 분량이었다.

경찰은 신체 외상과 홈캠 영상 삭제 등 정황을 종합해 A씨에게 살인 혐의를 적용했다. 경찰은 정확한 사망 원인을 밝히기 위해 국립과학수사연구원에 시신 부검을 의뢰하고 A씨 부부를 상대로 구체적 사건 경위와 학대 여부를 조사하고 있다.

이처럼 부모나 보호자의 학대·방임 등으로 영유아가 사망해 사회적 공분과 경각심을 일으키는 사건들이 최근 이어지고 있다. 지난해 11월 경기 포천시에서는 친모와 계부가 16개월 된 딸을 수시로 폭행하고 방치해 사망에 이르게 한 사건이 일어났다. 가해자들은 아동학대살해 등의 혐의로 구속기소됐다. 당시 사건은 의료진의 신고로 아동학대 정황이 세상에 드러났다.

앞서 2024년 11월에는 전남 여수시에서 생후 7개월 된 쌍둥이 자매를 친모가 살해한 사건이 발생했다. 가해자는 육아로 인한 극심한 스트레스와 육아 고립, 산후 우울증 등이 범행 동기라고 호소했다.

2023년 일어난 경기 수원 ‘유령 아동’ 냉장고 영아 시신 사건도 커다란 사회적 충격을 안겼다. 출생 기록은 있으나 지방자치단체에 출생 신고가 되지 않은 아동을 전수조사하는 과정에서 친모가 수년간 영아 시신들을 집에 방치·유기해 온 사실이 드러났다.

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