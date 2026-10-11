尹 선거법 2심 13일 결심… 국힘 397억 반환 갈림길

윤석열 전 대통령의 공직선거법 위반 사건 항소심이 이번주 마무리된다. 1심 재판부가 내린 당선 무효형이 확정될 경우 국민의힘은 당시 보전받은 선거비용 등 397억원을 중앙선거관리위원회에 반환해야 한다.



11일 법조계에 따르면 서울고법 형사2-1부(재판장 백승엽)는 이달 13일 윤 전 대통령의 공직선거법 위반 혐의 항소심 결심공판을 진행한다. 1심에서 김건희 특별검사팀(특검 민중기)은 징역 2년을 구형했는데, 재판부는 징역 1년6개월에 집행유예 3년을 선고했다.

윤석열 전 대통령. 연합뉴스

윤 전 대통령은 2012년 대검찰청 중앙수사부 중수1과장 시절 윤우진 전 용산세무서장에게 대검 중수부 출신 이남석 변호사를 소개하고도 20대 대선 기간인 2021년 12월14일 관훈클럽 초청토론회에서 “변호인을 소개한 사실이 없다”는 취지의 허위사실을 말한 혐의로 기소됐다. 2022년 1월17일 언론 인터뷰에서 건진법사 전성배씨를 만난 적 없고, 당 관계자 소개로 인사를 나눈 적은 있지만 김건희씨와 함께 만난 사실은 없다고 허위사실을 공표한 혐의도 적용됐다. 당초 지난달 29일 결심공판이 열릴 예정이었으나 증인신문이 길어지면서 한 차례 연기됐다.



서울중앙지법 형사1단독 이춘근 부장판사는 14일 무소속 강선우 의원과 김경 전 서울시의원, 강 의원 전 보좌관 남모씨 등의 정치자금법 위반 등 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 강 의원은 지방선거를 앞둔 2022년 1월7일 김 전 시의원과 서울 용산구 한 호텔에서 만나 공천을 대가로 1억원을 받은 혐의로 구속기소됐다. 남씨와 김 전 시의원은 모든 혐의를 인정했다. 강 의원은 호텔에서 김 전 시의원을 만난 것은 맞지만 1억원이 든 쇼핑백을 받은 적이 없다며 혐의를 모두 부인했다.



16일 서울중앙지법 형사36부(재판장 이정엽)는 2022년 윤석열정부 대통령 관저 이전 공사 과정에서 무자격 업체인 21그램이 요구한 공사비를 지급하려고 행정안전부 예산 20억9000만원을 불법 전용하도록 지시한 혐의 등으로 기소된 이상민 전 행정안전부 장관 등에 대한 1심 결심공판을 연다.



서울중앙지법 형사35부(재판장 백대현)는 13일 지난해 1월15일 서울 용산구 한남동 대통령 관저 앞에서 지지자들과 함께 인간벽을 형성하는 등의 특수공무집행방해죄로 기소된 국민의힘 나경원·김기현·윤상현·권영진 의원의 첫 공판준비기일을 진행한다. 내란 특검팀(특검 조은석)은 앞서 각하 처리했지만, 2차종합특검팀(특검 권창영)은 이들 의원이 관저 내 진입을 실질적으로 저지한 사실을 확인했다며 재판에 넘겼다.

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