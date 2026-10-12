김승연 “낙관주의는 설 자리 없다” 현실 직시 강조

김승연(사진) 한화그룹 회장이 창립 74주년을 맞아 “낙관주의는 결코 설 자리가 없다”며 임직원에게 냉혹한 경영 현실을 직시하고 정면 대응할 것을 주문했다. 미래를 창조하는 리더의 기본자세로는 주인의식과 선택과 집중, 도전정신을 제시했다.



11일 한화그룹에 따르면 김 회장은 지난 9일 창립기념사에서 “끊임없는 지정학적 분쟁과 급격한 국내외 산업환경 변화가 많은 난관을 만들어내고 있다”며 “현실을 직시하고 난관을 돌파할 경로를 확보해야 ‘100년 한화, 200년 한화’를 준비할 수 있다”고 밝혔다.



김 회장은 “74년 전 우리나라에 꼭 필요한 기간산업을 우리가 직접 일구겠다는 일념으로 출발한 한화의 도전은 기계와 석유화학, 금융과 서비스, 에너지, 방산, 해양에 이어 이제 우주항공까지 도달했다”며 “그 성공의 여정으로 한화는 재계 5위 그룹이 됐다”고 말했다. 그러면서 한화의 다음 목표로 각 사업 분야에서 미래를 창조하는 리더가 되는 것을 꼽았다.



김 회장은 “리더의 기본은 ‘주인의식’”이라며 “사업이 곤경에 빠지고 조직이 고비에 처했을 때 책임을 회피하지 않고 앞장서 활로를 찾는 리더라야 우리의 미래를 맡길 수 있다”고 밝혔다. 이어 “갈수록 복잡해지는 국제 정세와 다층적 경쟁·협력 구조 속에선 무엇보다 선택과 집중을 해야 한다”며 “단기 성과에 머물지 않고 복합 위험에 능동적으로 대처하려면 전략적 유연성과 강력한 추진력을 함께 갖춰야 한다”고 강조했다.



김 회장은 방산과 해양 등의 분야에서 기존의 한계를 넘어설 수 있었던 동력을 ‘한화 DNA’로 표현하며 “불굴의 도전정신은 미래를 창조하는 리더의 핵심 자산”이라고 밝혔다. 또 “55조원 투자 계획을 밝힌 위성, 통합방공체계, 첨단 엔진 등 우주항공 분야의 근간은 국방 AI(인공지능) 역량”이라며 “금융, 기계, 서비스 분야에서도 AI 기반 기술이 뒷받침돼야 명실상부한 리더가 될 수 있다”고 말했다.



지난 6월 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고로 근로자 5명이 숨지고 2명이 다친 가운데 김 회장은 안전의 중요성도 강조했다. 그는 “큰 성과는 안전에서 출발하고 안전이 확보되지 않은 미래는 없다”며 “임직원과 가족 모두 안심할 수 있는 일터를 만드는 게 리더의 기본 자질이자 중점 과제로 어떠한 가치도 안전과 생명에 앞설 순 없다”고 했다.

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