[경제 단신] LG유플, 산악 조난자 위치 99% 축소 실증 외

LG유플, 산악 조난자 위치 99% 축소 실증

LG유플러스가 이동통신 기지국 정보와 휴대전화 접속 기록을 활용해 산악 조난자의 수색 범위를 좁히는 기술을 실증했다고 11일 밝혔다. LG유플러스는 전파 분석 전문기업 솔빛시스템과 전북 진안군 운장산 일대에서 위성항법체계(GPS) 신호가 잡히지 않거나 휴대전화가 꺼진 상황을 가정했다. 솔빛시스템의 지능형 수색지원 시스템을 활용해 기지국 전파 도달 범위와 안테나 방향, 시간대별 휴대전화 접속 기록 등을 분석했고, 마지막 접속 기지국을 중심으로 한 기존 수색 범위(706.86㎢)가 4.13㎢까지 줄어 약 99% 축소됐다.

LH, 수도권 신축매입임대 4만호 착공

한국토지주택공사(LH)가 수도권에서 신축매입임대 4만호를 연내 착공하고, 향후 3년간 서울에 2만호 이상을 공급한다고 11일 밝혔다. 매입임대주택은 LH가 민간 신축 주택을 준공 후 매입하거나 기존 주택을 사들여 청년과 신혼부부 등에게 시세보다 낮게 공급하는 공공 임대주택이다. 지난 7월 LH가 사업자 부담을 줄이고 공정률에 따라 공사비를 지급하는 방식으로 제도를 개선한 뒤, 수도권 매입약정 물량이 63% 늘었다. 청년?신혼부부 수요 증가에 따라 서울 청년 매입임대 경쟁률도 2020년 44대 1에서 지난해 130대 1로 높아졌다.

롯데온 ‘쇼핑 페스타’… 최대 20% 할인 쿠폰

롯데쇼핑의 전자상거래 플랫폼인 롯데온은 온라인 쇼핑 사업 시작 30주년을 맞아 12일부터 21일까지 할인전 ‘온세상 쇼핑 페스타’(온쇼페·사진)를 개최한다. 롯데 전자상거래는 1996년 온라인 종합 쇼핑몰 롯데인터넷백화점으로 시작해 2001년 롯데닷컴을 세워 인터넷 쇼핑몰을 운영했다. 2020년에는 롯데 통합 온라인 쇼핑 플랫폼 롯데온이 생겼다. 행사 기간 매일 새롭게 받을 수 있는 ‘온쇼페 쿠폰팩’으로 최대 20% 할인쿠폰을 지급한다.

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