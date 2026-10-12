LGD, 차세대 OLED 패터닝 기술 공개

LG디스플레이가 기존 미세금속마스크(FMM)를 없앤 차세대 유기발광다이오드(OLED) 패터닝 기술 ‘FLIPP(플립)’을 공개했다. 8세대 원장(머더글라스)을 그대로 활용해 생산성과 재료 효율을 높이고, 휘도·수명·소비전력 등 OLED 성능도 개선했다.



LG디스플레이는 지난 8일 온라인으로 ‘FLIPP 테크 세미나’를 열고 자체 개발한 차세대 RGB OLED 패터닝 공정 FLIPP의 기술적 특징을 소개했다고 11일 밝혔다. 자체 개발해 구현까지 성공한 세계 유일의 차세대 OLED 패터닝 기술이다.



플립은 FMM 대신 포토리소그래피 기술을 활용해 픽셀을 형성한다. 유기 발광재료를 증착한 뒤 보호막을 만들고 자외선으로 불필요한 부분을 제거하는 과정을 색상별로 반복하는 방식이다.



FMM이 사라지면서 픽셀 간 간격을 줄일 수 있어 디스플레이 면적 중 픽셀이 차지하는 면적(개구율)은 기존 42%에서 65%로 약 55% 높아졌다. LG디스플레이는 이를 통해 FMM 방식보다 휘도를 1.6배 높이거나 수명을 2.4배 늘리고, 소비전력은 13% 줄일 수 있다고 설명했다. RGB 소자를 개별 최적화할 수 있어 색 재현율과 시야각도 개선된다.



LG디스플레이는 태블릿과 노트북 등 정보기술(IT)용 패널부터 웨어러블과 TV, 가상현실(VR)·증강현실(AR)용 패널까지 플립 적용 범위를 확대할 계획이다.

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