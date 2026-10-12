제주, 마을길 잇는 순환버스 추진

제주도가 도민의 대중교통 이용 불편을 해소하고 접근성을 대폭 높이기 위해 기존 버스 노선을 전면 재검토하고 ‘생활권 순환버스’ 도입을 추진한다.



제주도는 ‘대중교통 노선체계 재정립 및 실행방안 수립 용역’을 발주하고 사업자 선정 절차에 들어갔다고 11일 밝혔다.



이번 용역은 제주 지역 대중교통 현황과 노선별 이용·운행 실태, 향후 이용 수요 등을 다각도로 분석해 도민들이 일상에서 겪어온 불편 사항을 대폭 개선하는 데 목적이 있다.



특히 도는 버스 노선체계를 △간선 △순환 △수요응답형(DRT) 3대 축으로 정립하고, 지역별 여건에 맞춰 노선 간 연계를 대폭 강화할 계획이다. 간선버스는 주요 거점 지역을 연결하고, 순환버스는 생활권 내부 이동을 지원한다. 수요응답형 교통은 이용자 호출 등 실시간 수요에 맞춘 운행 방식을 적용한다.



이를 위해 도민들이 집 가까운 곳에서 버스를 타 병원·학교 등 주요 생활 편의시설이나 간선버스 노선으로 손쉽게 이동할 수 있도록 생활권 순환버스의 구체적인 기능과 도입 방안을 검토한다. 이와 함께 수요응답형 교통과 기존 노선의 연계, 타 교통수단과의 환승체계 개선, 신규 연계 노선 신설 등도 추진 과제에 포함됐다.



도는 용역 추진 과정에서 도민 설명회를 열어 현장의 목소리를 직접 청취하고, 관계기관 협의와 전문가 자문을 병행한다. 이를 바탕으로 노선 조정에 따른 실질적 효과와 실행 가능성을 면밀히 검토해 최적의 버스 노선망과 단계별 이행 계획을 도출할 방침이다

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