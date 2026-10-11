연휴 마지막날 열린 '2026년 가을 궁중문화축전' 덕수궁 길놀이 [한강로사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

11일 서울 중구 덕수궁에서 '26 가을 궁중문화축전'의 일환으로 덕수궁 길놀이가 열리고 있다. 길놀이는 사자춤, 기접놀이, 사물놀이 등이 어우러진 전통 행렬 공연으로 덕수궁 중화문에서 석조전 주변을 잇는 구간에서 진행됐다.

11일 서울 중구 덕수궁에서 '26 가을 궁중문화축전'의 일환으로 덕수궁 길놀이가 열리고 있다. 길놀이는 사자춤, 기접놀이, 사물놀이 등이 어우러진 전통 행렬 공연으로 덕수궁 중화문에서 석조전 주변을 잇는 구간에서 진행됐다.

11일 서울 중구 덕수궁에서 '26 가을 궁중문화축전'의 일환으로 덕수궁 길놀이가 열리고 있다. 길놀이는 사자춤, 기접놀이, 사물놀이 등이 어우러진 전통 행렬 공연으로 덕수궁 중화문에서 석조전 주변을 잇는 구간에서 진행됐다. /2026.10.11 이제원 선임기자

11일 서울 중구 덕수궁에서 '26 가을 궁중문화축전'의 일환으로 덕수궁 길놀이가 열리고 있다. 길놀이는 사자춤, 기접놀이, 사물놀이 등이 어우러진 전통 행렬 공연으로 덕수궁 중화문에서 석조전 주변을 잇는 구간에서 진행됐다. /2026.10.11 이제원 선임기자

11일 서울 중구 덕수궁에서 '26 가을 궁중문화축전'의 일환으로 덕수궁 길놀이가 열리고 있다. 길놀이는 사자춤, 기접놀이, 사물놀이 등이 어우러진 전통 행렬 공연으로 덕수궁 중화문에서 석조전 주변을 잇는 구간에서 진행됐다. /2026.10.11 이제원 선임기자

11일 서울 중구 덕수궁에서 '26 가을 궁중문화축전'의 일환으로 덕수궁 길놀이가 열리고 있다. 길놀이는 사자춤, 기접놀이, 사물놀이 등이 어우러진 전통 행렬 공연으로 덕수궁 중화문에서 석조전 주변을 잇는 구간에서 진행됐다. /2026.10.11 이제원 선임기자

연휴 마지막날인 11일 서울 종로구 경복궁을 찾은 관광객과 시민들이 궁내를 둘러보고 있다.

연휴 마지막날인 11일 서울 종로구 경복궁을 찾은 관광객과 시민들이 궁내를 둘러보고 있다.

11일 서울 중구 덕수궁에서 '26 가을 궁중문화축전'의 일환으로 덕수궁 길놀이가 열리고 있다.

국가유산진흥원은 국가유산청 궁능유적본부와 함께 오는 7일부터 11일까지 4대궁(경복궁, 창덕궁, 덕수궁, 창경궁)과 종묘 일원에서 '2026년 가을 궁중문화축전'을 개최했다.

먼저 경복궁 흥례문 광장에서는 KBS2 '불후의 명곡 - 2026 궁중문화축전 특집' 특별공연이 펼쳐진다. '궁, 예술을 깨우다'를 주제로 명창 김영임, 김창완밴드, 린, 이승기, 송가인, 허니제이 등이 무대를 채웠다.

가을 궁중문화축전 대표 프로그램은 '경복궁 한복 연향'으로, 오는 9일과 10일 오후 7~9시 경복궁 야간 관람 권역에서 '한복생활'을 주제로 '왕가의 산책', 패션토크쇼, 옷 짓는 소리 ASMR 등이 진행되어 인기를 끌었다.

창덕궁 희정당에서는 백종환 WGNB 대표가 연출을 맡은 특별전시 '조선 공간 미학: 백의 질서'가 열린다. 창덕궁에서는 '아침 궁을 깨우다', '초계문신 워크숍'을, 낙선재 앞 공터에서는 '궁중놀이방'을 운영했다.

마지막날인 11일 서울 중구 덕수궁에서 '26 가을 궁중문화축전'의 일환으로 덕수궁 길놀이가 열렸다. 길놀이는 사자춤, 기접놀이, 사물놀이 등이 어우러진 전통 행렬 공연으로 덕수궁 중화문에서 석조전 주변을 잇는 구간에서 진행됐다.

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