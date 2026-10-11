와인은 맞춤형, 위스키는 숙성 차별화…주류업계 신제품 경쟁

와인과 위스키 업계가 차별화한 숙성 방식과 패키지, 소비자 취향을 반영한 신제품을 잇달아 선보이고 있다.

브레드앤버터 한글 패키지. 롯데칠성음료 제공

11일 주류업계에 따르면 롯데칠성음료는 미국 캘리포니아산 와인 ‘브레드앤버터’의 한글 패키지 세트를 연말까지 한정 판매한다. 제품명의 한글 표기인 ‘브레드앤버터’와 뜻을 풀어 쓴 ‘빵그리고버터’를 라벨과 포장 상자에 적용한 것이 특징이다. 한글 자음과 모음 스티커를 활용해 소비자가 제품에 개성을 더할 수 있도록 했다.

한글 패키지는 카베르네 소비뇽, 피노 누아, 샤르도네 등 3개 품종을 대상으로 총 4500세트 제작됐다. 롯데백화점과 현대백화점, 와인 전문점 오비노미오·떼루아 와인아울렛·와인마트에서 판매한다.

브레드앤버터는 2010년 처음 출시된 미국 캘리포니아산 캐주얼 와인이다. 롯데칠성음료가 2022년 5월 국내에 선보였으며, 2024년 말 누적 판매량 100만병을 넘어섰다.

나라셀라는 칠레 와이너리 몬테스, 롯데마트·슈퍼와 공동 기획한 ‘몬테스 제타 카버네 소비뇽’을 출시했다. 국내 소비자의 취향을 반영해 개발한 전용 와인으로, 3만원대 가격에 선보인다. 롯데마트와 롯데슈퍼, 보틀벙커에서 독점 판매한다.

이 제품은 칠레 콜차구아 밸리의 마르치구에 이스테이트에서 재배한 포도를 사용했다. 카버네 소비뇽 85%에 시라 10%, 카르메네르 5%를 블렌딩한 뒤 프렌치 오크통에서 16개월간 숙성했다. 잘 익은 자두와 체리, 말린 무화과 향에 블랙페퍼와 다크 초콜릿, 모카 등의 풍미가 더해지는 것이 특징이다.

나라셀라와 롯데마트·슈퍼 실무진은 칠레 현지 몬테스 와이너리를 방문해 수석 와인메이커 아우렐리오 몬테스 주니어와 제품의 콘셉트와 블렌딩 방향을 논의했다. 와이너리의 양조 기술과 국내 유통사의 소비자 분석을 결합해 일상적인 식사부터 특별한 식사 자리까지 활용할 수 있는 제품을 기획했다.

위스키 업계에서는 숙성에 사용하는 오크통을 차별화한 제품이 눈길을 끈다.

아영FBC는 스코틀랜드 싱글몰트 위스키 브랜드 벤로막의 신제품 ‘벤로막 12년’을 국내에 출시했다. 12년의 전체 숙성 기간에 다른 위스키 원액을 담았던 리필 캐스크를 사용하지 않고, 셰리 와인을 담았던 오크통에 위스키를 처음 채우는 퍼스트필 셰리 캐스크만 사용한 것이 특징이다.

퍼스트필 셰리 캐스크는 셰리 와인의 풍미가 비교적 선명하게 남아 있어 위스키에 과실과 향신료 계열의 풍미를 더하는 데 활용된다. 벤로막 12년은 알코올 도수 46%로 출시되며, 냉각 여과를 하지 않는 논칠필터드 방식과 색소를 첨가하지 않는 내추럴 컬러 방식을 적용했다.

향에서는 시나몬과 건포도, 진저, 버터스카치가 나타나며, 입안에서는 과일 케이크와 오렌지, 라즈베리, 후추, 그을린 오크와 은은한 스모크 풍미가 어우러진다. 용량은 700㎖이며 국내 판매가는 10만원대다. 위스키 전문점을 시작으로 판매처를 확대할 예정이다.

더 글렌리벳 12년 프로방스 에디션. 페르노리카코리아 제공

페르노리카 코리아는 싱글몰트 위스키 브랜드 더 글렌리벳의 한정판 ‘더 글렌리벳 12년 프로방스 에디션’을 선보였다. 스코틀랜드 스페이사이드 지역의 위스키에 프랑스 남부 프로방스의 와인과 미식 문화에서 얻은 영감을 더한 제품이다.

이번 제품은 더 글렌리벳 최초로 일부 원액을 프랑스 화이트 와인 캐스크에서 피니시한 것이 특징이다. 샤토 세인트 마거릿 화이트 와인 캐스크는 시트러스와 꽃 향을, 리브잘트 캐스크는 견과류와 향신료 풍미를, 소테른 캐스크는 오렌지 마멀레이드와 크렘 브륄레를 연상시키는 달콤한 향을 더한다. 백도와 천도복숭아, 배의 과일 향도 특징으로 내세웠다.

패키지에는 프로방스의 라벤더와 골드 컬러를 브랜드 고유의 청옥색과 조합했다. 제품은 ‘2026 스카치 위스키 마스터스’에서 금메달을 수상했다. 10월 한 달간 전국 주요 호텔과 몰트바, 백화점에서 판매하며, 이후 대형 할인점과 편의점으로 판매처를 확대할 예정이다.

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