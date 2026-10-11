화마 속에서 살아난 여고생, 12년 뒤 결혼인사… “소방관님 감사합니다”

“소방관님, 12년전 구해주신 덕분에 제가 결혼까지 합니다.”

2014년 경기 고양종합터미널 화재에서 구조된 여고생이 약사로 성장해 결혼을 앞두고 자신을 구해준 소방관을 다시 찾았다. 소방관은 직접 그린 원앙 그림을 건네며 새출발을 축하했다.

11일 오전 경기북부 119특수대응단을 찾은 김예빈(사진 가운데)씨가 예비남편 전우종씨(사진 왼쪽)와 채종영 소방위(사진 오른쪽)를 만나고 대화를 나누고 있다. 경기북부 119특수대응단 제공

여고생이였던 김예빈(28)씨가 11일 오전 경기북부119특수대응단을 찾아 화재에서 자신을 구조해준 채종영(39)소방위를 만났다. 꼭 12년 만이다.

만남은 김씨의 이야기를 들은 예비남편 전우종(34)씨가 소방서에 연락해 당시 구조대원을 수소문하면서 성사됐다. 김씨는 대학에 진학하고 약사가 돼 결혼을 준비할 수 있었던 것이 그날의 구조 덕분이라며 직접 고마움을 전하고 싶어했다.

채용영 소방위가 김예빈 약사에게 선물한 원앙그림. 경기북부소방재난본부 제공

고교 1학년이던 김씨는 2014년 5월26일 체험학습을 앞두고 약을 사러 고양종합터미널 지하로 향했다가 화재에 휩쓸렸다. 에스컬레이터를 타고 내려가던 중 연기가 올라왔고 폭발이 이어지면서 의식을 잃었다. 당시 화재로 9명이 숨졌다.

이날 현장에 출동한 채 소방위는 지하에서 김씨를 발견했지만 옷과 머리카락이 에스컬레이터에 끼어 곧바로 구조할 수 없던 상태였다. 도끼로 기계를 부수고 머리카락을 잘라낸 뒤에야 김씨를 현장 밖으로 옮겼다.

김씨는 심한 다리 화상으로 여섯 차례 수술을 받고 약 3년간 재활치료를 했다. 걷기 힘들 수 있다는 말까지 들었지만 치료를 견디며 일상으로 돌아왔다고 한다. 회복 과정에서 여러 사람의 도움을 받은 경험은 다른 사람을 돕고 싶다는 마음으로 이어졌다.

고교생이던 김예빈씨가 2014년 경기 고양종합터미널 화재에서 구조된 후 소방대원에게 감사 인사를 쓴 편지. 경기북부소방재난본부 제공

김씨는 “외동딸로 자라서 그런지 조금 이기적으로 컸던 것 같다”며 “그전에 했던 생각들이 좀 철이 없었구나 반성도 많이 했다. 앞으로 주어진 삶에서는 (다른 사람들을) 도우면서 살아야겠다고 생각했다”고 말했다.

이후 약사가 된 김씨는 대학 시절 꾸준히 봉사활동을 했고 직장생활을 시작한 뒤에는 월급 일부를 기부하고 있다. 자신이 받은 도움을 다른 이들에게 돌려주고 싶어서다.

채종영 소방위가 퇴근 후 김예빈씨에게 결혼 선물로 줄 원앙 그림을 그리는 모습. 경기북부소방재난본부 제공

채 소방위는 김예빈씨 부부의 화목을 상징하는 원앙 그림으로 화답했다. 결혼을 축하하기 위해 퇴근 후 며칠 동안 직접 그린 그림이다.

그는 김씨가 무사히 성장해 다시 찾아온 것에 대해 기뻐했다. 채 소방위는 “누구나 눈앞에 위험에 빠진 사람이 있으면 당연히 구해야겠다고 생각이 들 것”이라며 “잘살고 있다고 연락을 주셔서 그저 고맙고 행복할 따름”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지