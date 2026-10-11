포스코DX, 온톨로지 기반 에이전트AI 고도화…인핸스에 20억원 투자

포스코DX가 온톨로지 기술을 활용해 기업 내 흩어진 데이터와 직원들의 업무 노하우를 구조화하고 이를 인공지능(AI) 에이전트에 적용하는 에이전틱 AI 고도화에 나선다.

포스코DX는 포스코기술투자와 함께 출자한 기업형벤처캐피탈(CVC) 신기술투자조합을 통해 AI 스타트업 인핸스에 20억원을 투자하고, 업무 실행 특화형 AI 에이전트 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

온톨로지는 여러 시스템에 흩어진 데이터를 업무상 의미와 관계 중심으로 연결해 AI가 전체 업무 맥락을 이해하도록 하는 기술이다. 시스템이나 문서에 명시적으로 담기 어려운 숙련자의 경험과 예외상황 처리 방식, 판단 기준 등 이른바 ‘암묵지’까지 지식 자산으로 구조화해 AI 에이전트에 반영할 수 있다는 게 특징이다.

포스코그룹은 이번 협력에 앞서 그룹 내 사무업무에 인핸스의 ‘에이전트OS’를 적용해 효과를 검증했다. 이를 기반으로 재무 수익성을 분석하는 AI 에이전트 등을 개발해 실제 업무 적용 가능성도 살펴보고 있다.

양사는 사무업무에서 검증한 온톨로지 기반 에이전틱 AI 기술을 향후 생산·설비·물류 등 산업현장으로 확대할 계획이다. 포스코DX의 철강·물류 등 산업별 사업 경험과 인핸스의 에이전트OS를 결합해 산업 특화 AI 솔루션도 단계적으로 개발한다.

포스코DX는 CVC를 활용한 전략적 투자도 확대하고 있다. 올해 산업용 휴머노이드 로봇 기업과 국산 AI 반도체 스타트업 등에 투자하며 그룹 내 AI 전환과 미래 사업 발굴을 추진하고 있다. 포스코DX 관계자는 “업무 지식과 암묵지까지 이해하는 온톨로지 기반 에이전틱 AI 역량을 확보해 기업의 AX 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.

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