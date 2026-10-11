5·18민주화운동 발포 거부 안병하 치안감 38주기 추모

5·18 민주화운동 당시 시민을 향한 발포 명령을 거부했던 고(故) 안병하 치안감의 38주기 추모식이 열렸다.

안병하기념사업회는 전남광주 서구 5·18민주화운동교육관에서 추모식을 열고 안 치안감의 숭고한 민주주의 정신을 기렸다고 11일 밝혔다.

안 치안감은 1980년 5·18 당시 전남도경찰국장(현 전남경찰청장)으로 재직하면서 신군부의 시위대 강경 진압 지시와 발포 명령을 거부했다. 안 치안감은 같은 해 5월 26일 합동수사본부로 끌려가 고문을 당했고 후유증을 겪다가 1988년 10월 10일 숨졌다.

추모식에는 안 치안감의 아들 안호재씨, 기념사업회 상임대표인 정진욱 국회의원, 정준호 국회의원, 지역 시민사회 관계자 등 30여명이 참석했다.

김연우 무용가의 식전 공연으로 시작한 추모식은 유족 대표의 추모사와 기념사업회 대표의 인사말 등 순으로 이어졌다.

안씨는 추모사에서 “1980년 5월 당시 광주에는 안 치안감뿐 아니라 2천명에 가까운 경찰이 명예와 본분을 지키기 위해 자신을 희생했다”며 “이들의 정신을 올바르게 기리고 계승해야 한다”고 말했다.

올해 추모식에서는 이재의 전 5·18 진상규명조사위원회 전문위원의 ‘안병하 치안감에 대한 왜곡과 진실’ 특별강연도 이어졌다. 특별강연은 올 8월 13일 국민의힘 이진숙 의원의 주최로 국회도서관에서 열린 재조명 국회 공개포럼에서 안 치안감에 대한 왜곡 행적이 이뤄져 사업회가 마련했다.

정진욱 의원은 이 전 위원이 모은 자료·경찰청 보고서 등을 근거로 유족과 협의해 왜곡 행위에 대한 법적 조치를 검토하기로 했다.

안 치안감은 2017년 올해의 경찰 영웅으로 선정되고 경무관에서 치안감으로 1계급 특진 추서됐다.

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