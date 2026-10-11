李, ‘직접소통’ 강조하면서도… “무뢰배는 문 밖으로 내치는 게 당연” 악성 계정엔 차단 예고

사회관계망서비스(SNS)를 통한 직접 소통 강화 의지를 연일 드러내고 있는 이재명 대통령이 11일 고(故) 박원순 전 서울시장과의 일화를 언급하며 악성 계정 차단에 대한 당위성을 주장했다.

이재명 대통령이 8일 청와대에서 열린 압델 파타 알시시 이집트 대통령과의 공동언론발표에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 엑스(X)에 올린 글에서 “고 박원순 시장이 생각난다. 뛰어난 아이디어맨이었고 언제나 시민과의 소통을 강조하며 즐기던 분”이라며 “제게 소통과 그 수단인 SNS의 중요성을 일깨워준 분이다”라고 말했다. 이어 이 대통령은 과거 서울시 공관에서 박 전 시장을 만났을 때 그가 SNS 폭언·욕설에 대해 고민하자 ‘소통의 장에 폭언·욕설·비아냥으로 오물을 뿌리는 행위는 소통이 아니라 소통 방해다. 이런 오물을 차단하는 것이 오히려 진정한 소통을 가능하게 한다’고 말했다는 일화를 소개하면서 “오물을 끼얹으며 공론의 장을 어지럽히는 계정은 차단해야 건전한 공론의 장이 유지된다”라고 썼다.

이 대통령은 “남의 집 마당에 들어와 폭언·욕설하는 무뢰배는 문밖으로 내치는 것이 당연하다”면서도 “당연히 반대 의견을 내거나 비판을 한다고 차단하지는 않는다”라고 적었다. 이어 “우아하게든 좌아하게든 품격과 예의를 갖춘 의견은 언제든 환영한다”고 말한 뒤 “참고로 ‘좌아하게’라는 말은 일베에서 쓰던 말이 아니라 민주개혁진영에서 문재인 전 대통령 시절부터 쓰던 말이고, 우아하게라는 말을 장난스럽게 비튼 말장난(언어유희)의 하나”라고 앞서 이 대통령이 SNS에서 ‘좌아하게’라는 표현을 썼다 일었던 논란을 해명하기도 했다.

이 대통령은 이어 “엄혹하고 바쁜 세상이지만 가끔씩은 맑은 하늘도 쳐다보고 주변도 둘러보는 여유도 가지면서 해학과 유머, 장난도 즐겨보시기 바란다”며 “엄중·진지·권위도 중요한 덕목이지만, 드라마를 다큐 취급하는 과잉진지도 경계하자”라고 썼다. 이는 ‘좌아하게’ 표현을 유머로 받아들이지 않고 비판한 이들을 겨냥한 것으로 풀이된다.

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