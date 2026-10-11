최태원 SK그룹 회장 팹 공장 부지 방문은 투자 의지 메시지 [이슈플러스]

최태원 SK그룹 회장의 호남 반도체 클러스터 조성 부지인 광주 군공항 직접 방문으로 투자 이행에 대한 우려를 불식하게 계기가 됐다.

최 회장은 9일 민형배 전남광주통합특별시장, SK하이닉스 경영진과 함께 광주 군공항 현장을 찾아 부지 현황과 사업 여건을 살펴봤다. 전력·용수 등 핵심 기반시설의 준비 상황을 점검하고 팹이 들어서게 될 군공항 내 탄약고 이전 예정 부지도 확인했다.

최태원 SK그룹 회장과 민형배 전남광주통합특별시장이 9일 오후 전남광주 서구 군공항 탄약고 부지를 찾아 반도체 산업단지 조성 예정지를 둘러보고 있다. 연합뉴스

최 회장은 이날 “가장 빠른 속도로 최대한 짓겠다”며 “용수와 전력이 늦는다고 하더라도 타이밍을 빨리 맞출 수만 있으면 먼저 공사에 들어가겠다”고 했다. 최 회장은 직접 팹 공장의 속도전과 사업 확대에 대한 의지를 드러낸 것이다.

최 회장은 반도체 수요에 따라 호남 반도체 규모를 확대할 가능성도 내비쳤다. 최 회장은 “땅이 더 있고 수요가 더 있다면 이쪽이(호남 반도체) 더 커질 것도 충분히 예상한다”고 강조했다.

올 6월 호남권 반도체 투자 계획이 발표된 이후 최 회장이 광주 군공항 부지와 핵심 정비 후보지인 탄약고 일대를 비롯한 공장(팹) 부지 현장을 직접 찾은 것은 이번이 처음이다. 최 회장의 이번 광주 군공항 방문은 그룹 최고 의사 결정권자가 직접 반도체 부지를 찾아 사업 여건을 확인하고 신속한 사업 추진 의지를 밝혔다는 데 의미가 있다.

호남권 반도체 클러스터 사업을 약속한 SK가 용인 클러스터 조성 이후로 광주 사업을 미루거나 글로벌 반도체 경기 상황에 따라 장기간 지연될 수 있다는 우려가 제기돼 왔다.

전남광주특별시는 기업의 투자 일정에 맞춰 부지·전력·용수 등 핵심 기반시설을 적기에 확보할 수 있도록 정부 및 관계기관과 긴밀히 협력하고, 인재 양성과 정주여건 등 안정적인 투자환경 조성에도 나설 방침이다.

민형배 전남광주특별시장은 “반도체 클러스터 추진 의지를 분명하게 보여주신 최태원 회장님께 320만 특별시민을 대표해 감사드린다”며 “SK하이닉스가 세계 최고 수준의 반도체 공장을 최적의 환경에서 안정적으로 건설·운영할 수 있도록 부지·전력·용수 등 핵심 기반시설은 물론 인재 양성과 정주 여건도 확실하게 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

SK하이닉스는 6월 호남권 일대에 400조원 규모의 신규 클러스터를 조성하겠다는 청사진을 밝힌 바 있다. SK하이닉스 경영진은 10여차례 광주 현장을 방문해 지자체와 긴밀한 협의를 이어왔다.

SK하이닉스와 삼성전자는 800조원을 투자해 군공항에 반도체 클러스터를 조성할 계획이다.

정부와 전남광주시는 군공항 일대 250만평을 반도체 국가산업단지로 조성하고, 2027년 부지 조성에 착수해 2028년 팹 건설, 2030년 첫 양산을 목표로 하고 있다.

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