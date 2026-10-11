‘암살자들’ 역사 왜곡 논란 속…전국 초·중·고 17곳서 단체관람 추진, 6곳은 취소

역사 왜곡 논란이 제기된 영화 ‘암살자(들)’의 단체관람을 전국 초·중·고교 17곳에서 추진한 것으로 나타났다. 이 중 8개교는 관람을 마쳤고 6개교는 계획을 취소하면서 영화를 둘러싼 논란이 교육계로 번지고 있다.

서울 시내 영화관에 걸려있는 영화 암살자(들) 포스터. 뉴시스

지난 10일 국회 교육위원회 소속 이인선 국민의힘 의원(대구 수성을)에 따르면 전국 초·중·고교 17곳이 영화 ‘암살자(들)’의 단체관람을 진행하거나 추진했다. 이 중 8개교는 관람을 마쳤고 3개교는 관람을 예정했으며 6개교는 추진 과정에서 취소했다.

지역별 관람 완료 학교는 경기·강원·충남 각 2개교, 경북·광주 각 1개교다. 서울 1개교와 전남 2개교는 관람 예정이며, 서울·경북·울산 각 1개교와 전남 3개교는 관람을 취소했다. 대구에서는 단체관람 사례가 확인되지 않았다.

단체관람을 추진한 17개교 중 경북 2개교를 제외한 15개교는 진보 성향 교육감이 재직 중인 지역에 있는 것으로 파악됐다. 현재까지 관람 비용을 밝힌 학교 대부분은 학교 예산을 사용한 것으로 조사됐다.

이 의원은 “역사 왜곡 논란에 휩싸인 영화를 학교에서 단체관람하는 것은 교육적으로 부적절하다”며 “학생들에게 왜곡된 역사 인식을 심어줄 우려가 큰 단체관람은 있어서는 안 된다”고 말했다.

‘암살자(들)’는 1974년 8월 15일 광복절 기념식에서 발생한 고(故) 육영수 여사 피격 사건을 모티브로 한 작품이다. 당시 대통령 경호실과 중앙정보부의 개입, 박정희 전 대통령의 배후 가능성을 암시하는 설정을 두고 역사 왜곡 논란이 불거졌다.

지난 6일에는 박 전 대통령의 고향인 경북 구미의 한 영화관에서도 상영이 중단됐다. 다만 정치권과 지역 단체의 반발이 상영 중단 결정에 직접적인 영향을 미쳤는지는 확인되지 않았다.

영화를 둘러싼 교육계의 입장도 엇갈리고 있다. 한국교원단체총연합회는 지난 6일 입장문을 통해 “실제 역사적 사건과 실존 인물을 다루면서 확인된 사실과 검증되지 않은 의혹, 영화적 상상력의 경계를 흐려 청소년에게 왜곡된 역사 인식을 심어줄 수 있다”고 지적했다.

최교진 교육부 장관은 지난 7일 국정감사에서 학교의 영화 관람 여부에 대해 “교육부가 일일이 간섭하는 데 한계가 있지 않을까 싶다”면서도 학생들이 역사적 사실과 허구를 구분할 수 있도록 교육하는 것이 필요하다는 입장을 밝혔다.

논란이 일자 제작진은 지난달 28일 공식 입장을 내고 “특정한 역사적 결론을 새롭게 확정하거나 기존의 사실을 부정·왜곡하기 위해 제작된 영화가 아니다”라고 해명했다.

하지만 출연 배우에게까지 논란이 번졌다. 최근 유해진의 자택으로 알려진 주택 앞에서는 영화 상영 중단과 사과를 요구하는 집회가 열렸다. 이에 소속사는 허위사실 유포와 악의적인 인신공격, 사생활 침해 등에 대해 법적 대응을 예고했다.

경찰은 지난 6일부터 유해진 측의 신변보호 요청에 따라 보호조치에 나섰다. 유해진은 지난 7일 열린 ‘2026 부일영화상’ 참석을 비롯해 부산국제영화제에서 예정됐던 ‘암살자(들)’ 관련 일정도 취소된 바 있다.

한편 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 ‘암살자(들)’은 11일 오전 7시 기준 누적 관객수 288만4498명을 기록했다. 27일 연속으로 한국영화 예매율 1위를 기록하고 있다. 특히 CGV 골든에그지수와 네이버 실관람 평점은 논란 이후에도 나란히 상승하고 있다.

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