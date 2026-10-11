득점 환호하다 머리채 당긴 반칙 적발…비니시우스 황당 퇴장

스페인 프로축구 프리메라리가(라리가) 레알 마드리드의 간판 공격수 비니시우스 주니오르가 득점에 성공하고도 직전 과정에서 상대 선수의 머리채를 잡아당긴 사실이 적발돼 골 취소와 함께 퇴장당했다.



비니시우스 주니오르는 11일 열린 2026-2027 스페인 라리가 8라운드 비야레알과의 경기에서 후반 7분 트렌트 알렉산더 아널드 대신 그라운드를 밟았으나 투입 20분 만인 후반 27분 레드카드를 받았다.

당초 비니시우스 주니오르는 돌파 후 골망을 흔들며 조제 모리뉴 감독과 함께 환호했다.



하지만 주심이 온필드 리뷰(VAR)를 통해 득점 과정에서 비니시우스 주니오르가 상대 선수 네이선 살리바의 머리를 쥐어뜯은 폭력적인 행위를 포착하면서 상황이 급변했다.



주심은 비니시우스 주니오르의 득점을 취소하고 즉각 퇴장을 명령했다.



판정에 분노한 레알 마드리드 벤치는 강하게 항의했고, 조제 모리뉴 감독은 경기 후 의무적으로 참석해야 하는 공식 기자회견마저 불참하며 노골적으로 불만을 표출했다.



핵심 공격수의 황당한 퇴장 변수 속에서도 레알 마드리드는 1-0 진땀승을 거뒀다.



지난 8월 약 2천133억원의 이적료로 라이프치히에서 합류한 19세 유망주 얀 디오망데가 후반 17분 터뜨린 데뷔골을 끝까지 지켜냈다.



디오망데의 낮게 깔린 슈팅은 처음에 오프사이드가 선언됐으나, 비디오 판독 결과 득점으로 번복돼 결승 골로 인정됐다.



개막 후 8경기를 치른 레알 마드리드는 선두 바르셀로나(승점 24)를 추격하고 있으나 승점 6 차이로 뒤처져 있다.



레알 마드리드는 오는 25일 바르셀로나와 원정 '엘 클라시코' 맞대결을 벌인다.

<연합>

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